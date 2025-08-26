Nove sosede valižanskega princa in princese skrbi, da ne bosta imela zasebnosti

Prebivalci bližnjega kraja že nestrpno pričakujejo princa Williama in princeso Kate, ki se bosta s svojimi otroki kmalu preselila v Great Park. Želijo si, da bi valižanskega princa in princeso srečali v lokalnih trgovinah, ob tem pa jih skrbi, da ne bosta imela dovolj zasebnosti.

Valižanski princ in princesa se bosta skupaj s svojimi otroki preselila v domovanje Forest Lodge v windsorskem Great Parku. Njuni novi sosedi ob tem upajo, da bo kraljeva družina v novem domovanju deležna miru. "Izrekam jim dobrodošlico. A upam, da jim bo javnost dovolila, da bodo živeli v miru," je za Daily Mail dejala Jean Reeve, ki v soseski živi že 40 let.

Jean Reeve meni, da si Kate in William zaslužita zasebnost. FOTO: Profimedia icon-expand

Po njenih besedah gre za kraj z manj zasebnosti v primerjavi z njunim prejšnjim domovanjem. "Zato si ne želim, da bi ljudje hodili mimo in govorili, da tam živi kraljeva družina. Nenazadnje imata majhne otroke. Zaslužita si zasebnost," je še dodala 87-letnica.

Po besedah Cynthie Sullivan si kraljeva družina želi, da se z njimi ravna kot z običajnimi ljudmi. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot poročajo britanski mediji, so njuni novi sosedje sicer izrazili navdušenje nad prihodom kraljeve družine v njihov kraj. "Tu še nikoli nisem slišala nikogar, ki bi govoril proti kraljevi družini. Mislim, da jih ima večina ljudi rada," je izpostavila Cynthia Sullivan.

Lokalni prebivalci in prebivalke sicer upajo, da bosta William in Kate obiskala lokalne trgovine in lokale. Njuno domovanje je namreč nekoliko odmaknjeno od vasi. "To je nov slog monarhije. Želijo si, da se z njimi ravna kot z običajnimi ljudmi," je še povedala Sullivan. Kot je poročal Daily Mail, naj bi v začetku poletja izselili dve družini, ki sta živeli v neposredni bližini dvorca.

Novo domovanje Kate in William je nekoliko odmaknjeno od vasi.