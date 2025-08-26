Nove sosede valižanskega princa in princese skrbi, da ne bosta imela zasebnosti

Valižanski princ in princesa se bosta skupaj s svojimi otroki preselila v domovanje Forest Lodge v windsorskem Great Parku. Njuni novi sosedi ob tem upajo, da bo kraljeva družina v novem domovanju deležna miru. "Izrekam jim dobrodošlico. A upam, da jim bo javnost dovolila, da bodo živeli v miru," je za Daily Mail dejala Jean Reeve, ki v soseski živi že 40 let.
Po njenih besedah gre za kraj z manj zasebnosti v primerjavi z njunim prejšnjim domovanjem. "Zato si ne želim, da bi ljudje hodili mimo in govorili, da tam živi kraljeva družina. Nenazadnje imata majhne otroke. Zaslužita si zasebnost," je še dodala 87-letnica.
Kot poročajo britanski mediji, so njuni novi sosedje sicer izrazili navdušenje nad prihodom kraljeve družine v njihov kraj. "Tu še nikoli nisem slišala nikogar, ki bi govoril proti kraljevi družini. Mislim, da jih ima večina ljudi rada," je izpostavila Cynthia Sullivan.
Lokalni prebivalci in prebivalke sicer upajo, da bosta William in Kate obiskala lokalne trgovine in lokale. Njuno domovanje je namreč nekoliko odmaknjeno od vasi. "To je nov slog monarhije. Želijo si, da se z njimi ravna kot z običajnimi ljudmi," je še povedala Sullivan.
Kot je poročal Daily Mail, naj bi v začetku poletja izselili dve družini, ki sta živeli v neposredni bližini dvorca.
Kate in William sta z otroki od leta 2022 živela v Adelaide Cottage. Kot je za BBC sredi avgusta dejal vir blizu kraljeve družine, so tam preživeli nekaj težkih trenutkov. "Selitev jim daje priložnost za nov začetek in novo poglavje. To je priložnost, da za seboj pustijo nekatere žalostne spomine," je tedaj dejal omenjeni vir. Selitev naj bi bila dolgoročna - v graščini naj bi ostala tudi, ko bosta postala kralj in kraljica.
