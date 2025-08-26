Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Nove sosede valižanskega princa in princese skrbi, da ne bosta imela zasebnosti

Windsor, 26. 08. 2025 14.00 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Prebivalci bližnjega kraja že nestrpno pričakujejo princa Williama in princeso Kate, ki se bosta s svojimi otroki kmalu preselila v Great Park. Želijo si, da bi valižanskega princa in princeso srečali v lokalnih trgovinah, ob tem pa jih skrbi, da ne bosta imela dovolj zasebnosti.

Valižanski princ in princesa se bosta skupaj s svojimi otroki preselila v domovanje Forest Lodge v windsorskem Great Parku. Njuni novi sosedi ob tem upajo, da bo kraljeva družina v novem domovanju deležna miru. "Izrekam jim dobrodošlico. A upam, da jim bo javnost dovolila, da bodo živeli v miru," je za Daily Mail dejala Jean Reeve, ki v soseski živi že 40 let.

Jean Reeve meni, da si Kate in William zaslužita zasebnost.
Jean Reeve meni, da si Kate in William zaslužita zasebnost. FOTO: Profimedia

Po njenih besedah gre za kraj z manj zasebnosti v primerjavi z njunim prejšnjim domovanjem. "Zato si ne želim, da bi ljudje hodili mimo in govorili, da tam živi kraljeva družina. Nenazadnje imata majhne otroke. Zaslužita si zasebnost," je še dodala 87-letnica.

Po besedah Cynthie Sullivan si kraljeva družina želi, da se z njimi ravna kot z običajnimi ljudmi.
Po besedah Cynthie Sullivan si kraljeva družina želi, da se z njimi ravna kot z običajnimi ljudmi. FOTO: Profimedia

Kot poročajo britanski mediji, so njuni novi sosedje sicer izrazili navdušenje nad prihodom kraljeve družine v njihov kraj. "Tu še nikoli nisem slišala nikogar, ki bi govoril proti kraljevi družini. Mislim, da jih ima večina ljudi rada," je izpostavila Cynthia Sullivan.

Preberi še Valižanski princ in princesa se bosta po več letih preselila

Lokalni prebivalci in prebivalke sicer upajo, da bosta William in Kate obiskala lokalne trgovine in lokale. Njuno domovanje je namreč nekoliko odmaknjeno od vasi. "To je nov slog monarhije. Želijo si, da se z njimi ravna kot z običajnimi ljudmi," je še povedala Sullivan.

Kot je poročal Daily Mail, naj bi v začetku poletja izselili dve družini, ki sta živeli v neposredni bližini dvorca.

Kate in William sta z otroki od leta 2022 živela v Adelaide Cottage. Kot je za BBC sredi avgusta dejal vir blizu kraljeve družine, so tam preživeli nekaj težkih trenutkov. "Selitev jim daje priložnost za nov začetek in novo poglavje. To je priložnost, da za seboj pustijo nekatere žalostne spomine," je tedaj dejal omenjeni vir. Selitev naj bi bila dolgoročna - v graščini naj bi ostala tudi, ko bosta postala kralj in kraljica.

kate william kraljeva družina selitev
SORODNI ČLANKI

Valižanski princ in princesa se bosta po več letih preselila

Forenzični antropolog napovedal videz otrok Williama in Kate

Princesa Kate na Wimbledonu požela stoječe ovacije in bučen aplavz

Macron med slavnostno večerjo pomežiknil princesi Catherine

Princesa Kate spregovorila o raku: Po zdravljenju je zelo težko

Princesa Kate izpustila načrtovani obisk konjskih dirk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215