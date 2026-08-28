Nove težave za zvezdnika Packersov, Josh Jacobs ponovno pred sodišče

Josh Jacobs je bil 26. maja aretiran, potem ko je policija prejela prijavo o incidentu na njegovem domu v Wisconsinu. Takrat so ga pridržali zaradi več sumov kaznivih dejanj, med drugim tudi davljenja njegove partnerice.
Prvotno je bil Jacobs soočen s petimi različnimi očitki. Po nadaljnji preiskavi pa se je tožilstvo odločilo za vložitev dveh obtožb: fizičnega napada in poškodovanja tuje lastnine. Po navedbah policije je šlo za fizični konflikt med Jacobsom in njegovo partnerko. V kazenski ovadbi so opisane različne okoliščine dogodka, med drugim tudi prerivanje, med katerim naj bi partnerka padla in se udarila v glavo, kar naj bi dodatno potrjevali poškodba na glavi in posnetek varnostnih kamer.
Igralčevi pravni zastopniki so po objavi obtožb poudarili, da gre za postopek, ki ga bo njihov klient reševal pred sodiščem, ob tem pa opozorili, da nove obtožbe ne vključujejo nobenega nasilja v družini. Jacobs velja za nedolžnega, dokler mu krivda ne bo dokončno dokazana.
Pravno vprašanje pa ni edina stvar, ki skrbi mnoge. Primer bi lahko imel tudi močne posledice za 28-letnikovo nadaljevanje v ligi NFL. Vodstvo lige je potrdilo, da primer spremlja in morebitne disciplinske kazni ne izključuje.
Generalni direktor ekipe Green Bay Packers, Brian Gutekunst, je povedal, da so se na odsotnost Jacobsa pripravili, vendar se zavedajo, da je eden ključnih členov njihovega napada. Zdaj bo prihodnost tekača iz Oklahome v ligi NFL odvisna od dveh ločenih procesov: sodnega postopka in odločitve lige NFL.
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