Nove težave za zvezdnika Packersov, Josh Jacobs ponovno pred sodišče

Josh Jacobs je bil 26. maja aretiran, potem ko je policija prejela prijavo o incidentu na njegovem domu v Wisconsinu. Takrat so ga pridržali zaradi več sumov kaznivih dejanj, med drugim tudi davljenja njegove partnerice.

Prvotno je bil Jacobs soočen s petimi različnimi očitki. Po nadaljnji preiskavi pa se je tožilstvo odločilo za vložitev dveh obtožb: fizičnega napada in poškodovanja tuje lastnine. Po navedbah policije je šlo za fizični konflikt med Jacobsom in njegovo partnerko. V kazenski ovadbi so opisane različne okoliščine dogodka, med drugim tudi prerivanje, med katerim naj bi partnerka padla in se udarila v glavo, kar naj bi dodatno potrjevali poškodba na glavi in posnetek varnostnih kamer.