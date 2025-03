Nove ugotovitve: žena Gena Hackmana umrla dan kasneje, kot so trdili sprva

Organi preiskovanja so v primeru smrti igralca Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawe prišli do novih ugotovitev. Uradniki namreč trdijo, da je Arakawa 12. februarja zjutraj poklicala zdravniško službo. Do zdaj so trdili, da je igralčeva žena umrla že 11. februarja. Eden od zdravnikov je za Daily Mail potrdil, da je 12. februarja zjutraj govoril s pokojno pianistko.

"Klici bi lahko nakazovali, da je iskala zdravniški nasvet ali pomoč in da se morda ni dobro počutila," je za Good Morning America dejal šerif okrožja Santa Fe Adan Mendoza. Izpisek klicev je sprva prav tako kazal, da je bil zadnji klic z njenega mobilnega telefona opravljen 11. februarja. "Tistega jutra so bili opravljeni trije telefonski klici, vsi v zdravstveni center. Popoldne je bil opravljen še dohodni klic iz zdravstvenega centra, na katerega se Arakawa ni javila," so oblasti iz Santa Feja sporočile za Fox News.

Arakawa je sicer po izsledkih obdukcije umrla zaradi hantavirusnega pljučnega sindroma (HPS). V javnosti so jo nazadnje opazili 11. februarja, ko so jo posnele nadzorne kamere ene od trgovin, ki jih je obiskala. S posnetkov sicer ni razvidno, da bi bilo z njenim zdravjem tedaj kaj narobe.

Pokojnika so v njuni hiši našli mrtva 26. februarja. Hackman naj bi po rezultatih obdukcije umrl nekaj dni za svojo ženo – 18. februarja. Tamkajšnje oblasti trdijo, da je bil igralec približno teden dni po ženini smrti več dni sam z njenim truplom. Kot razlog smrti navajajo kombinacijo bolezni srca, visokega krvnega tlaka in napredovane Alzheimerjeve bolezni. Poleg njiju so našli mrtvega še enega od njunih psov, ki naj bi umrl zaradi dehidracije in lakote. Ostala dva psa so našli živa.