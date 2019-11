Nove uradne fotografije monaških dvojčkov

41-letna princesa Charlene je za omenjeno revijo še povedala: "Počutim se blagoslovljeno, ker imam dva zdrava otroka, ki mi dajeta toliko ljubezni in sreče. Zelo sta pametna, lepo se obnašata in sta zelo prijazna. Vesta, kaj želita, zelo dobro govorita in veliko stvari razumeta. Težko je verjeti, da sta stara že štiri!"

Dvojčka pa že nestrpno čakata na prihajajoče božične praznike. "Princ Jacques in princesa Gabriella zelo verjameta v Božička in odštevata dneve, dokler ta ne pride skozi dimnik. Vedno mu pustita kozarec mleka in piškote, pa tudi vodo in travo za njegove severne jelene," še pove v duhu prihajajočih praznikov.