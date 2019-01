Nove vroče fotografije zaljubljenega para

Na prvi pogled je ljubezen med Sebastianom Rullijem in Angelique Boyer videti pravljična. Zaljubljenca trenutno uživata na obalah Mehike, svoja čustva pa rada pokažeta tudi na družbenih omrežjih, kjer sta objavila nekaj vročih fotografij.

Da od zaljubljenosti kar žarita, sta že večkrat pokazala mehiška zvezdnika telenovel Angelique Boyer in Sebastian Rulli. Parček, ki se je leta 2014 zaljubil med snemanjem telenovele Vrtinec življenja (Lo que la vida me robó), je tudi po dobrih štirih letih trdne zveze še vedno zaljubljen kot prvi dan. Angie in Seba, kot ju kličejo prijatelji, sta že pred božičnimi in novoletnimi prazniki pobegnila na obalo, kjer sta tudi dočakala novo leto. Z oboževalci sta na Instagramu delila nekaj utrinkov s Tuluma. Tako 43-letni Sebastian kot 30-letna Angelique sta pred objektiv nastavila izklesani telesi in v kopalkah pozirala na plaži.

Oboževalci so fotografijo 43-letnega igralca z argentinskimi koreninami komentirali, da je videti kot z naslovnice revije.

''Hrepenela sem po miru in harmoniji in v tebi sem to našla. Lahko bi zapisala veliko besed, ki bi opisale, kako te ljubim. Ampak prav zares ljubezen moja, ti si moja neskončnost ... Ljubim te z vsem srcem,'' je svoja čustva izlila pod fotografijo, na kateri objema svojega dragega, ki pa nič ne zaostaja za njo.

Tudi Rulli rad javno spregovori o svojih čustvih do izbranke, pri tem pa je radodaren tudi s komplimenti. Pod eno od njunih skupnih fotografij je zapisal: ''Zaradi tebe sem spoznal, da naključja niso nič drugega kot uresničene želje.''

