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Tuja scena

Novega Jamesa Bonda naj bi spoznali še pred koncem letošnjega leta

London, 06. 08. 2026 15.47 pred 3 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
A. P.
Daniel Craig

Pet let po tem, ko je Daniel Craig zadnjič upodobil slavnega agenta Jamesa Bonda, se iskanje njegovega naslednika vendarle približuje koncu. Filmska producentka Amy Pascal je razkrila, da so zaključne avdicije že v teku, ime izbranega igralca pa bi tako lahko javnosti razkrili še pred koncem letošnjega leta.

"Rekla bi, da je konec leta kar dobra stava," je na vprašanje o tem, kdaj bi lahko izvedeli, kdo bo stopil v čevlje slavnega Jamesa Bonda, odgovorila Amy Pascal. Filmska producentka je hkrati poudarila, da njihova naloga kljub odličnim kandidatom ni lahka, saj je Daniel Craig v 15 letih vlogo močno zaznamoval. "Potrebujemo nekaj resnično drugačnega, nekaj vznemirljivega in svežega," je še povedala.

Callum Turner in Dua Lipa
Callum Turner in Dua Lipa
FOTO: Profimedia

"Iskanje naslednjega Jamesa Bonda poteka. Med postopkom izbora ne nameravamo komentirati posameznih podrobnosti," so medtem sporočili iz filmskega studia Amazon MGM Studios. Maja so sicer uradno začeli s projektom novega filma in iskanjem primernega igralca.

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Seznam neuradnih kandidatov je zelo dolg, a hkrati vedno krajši. Med imeni, ki se v zadnjih mesecih najpogosteje pojavljajo v britanskih in ameriških medijih, se najpogosteje omenjajo Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Harris Dickinson, Jack Lowden, Louis Partridge in Patrick Gibson. Idris Elba, ki je bil dolga leta eden najresnejših kandidatov, je nedavno razkril, da nikoli ni bil zares v igri za kultno vlogo. "Bond je napisan tako, kot je, z razlogom," je pojasnil in s tem nakazal na globoko ukoreninjene tradicije, ki spremljajo lik, ustvarjen po peresu Iana Fleminga.

Nobeno od teh imen za zdaj ni uradno potrjeno. Prav v avgustu pa naj bi potekal zaključni krog avdicij, na katerih domnevno iščejo igralca, ki bo dovolj mlad, da lahko vlogo prevzame za več filmov. "Bond ne potrebuje nujno že uveljavljenega superzvezdnika. Lik mora ohraniti določeno mero skrivnostnosti," je pred časom opozorila nekdanja dolgoletna Bondova direktorica kastinga Debbie McWilliams. Zato ne bi bilo presenetljivo, če bi producenti na koncu izbrali nekoliko manj pričakovano ime.

Razlagalnik

Ian Fleming je bil britanski pisatelj, novinar in obveščevalni častnik, ki je leta 1953 ustvaril lik Jamesa Bonda v svojem prvem romanu Casino Royale. Fleming je črpal navdih iz svojih izkušenj v britanski mornariški obveščevalni službi med drugo svetovno vojno, kar je liku Bonda dalo avtentičen pridih vohunskega sveta. Njegova serija romanov je postavila temelje za eno najuspešnejših in najdlje trajajočih filmskih franšiz v zgodovini, ki je skozi desetletja oblikovala podobo sodobnega tajnega agenta v popularni kulturi.

Filmska franšiza o Jamesu Bondu se je začela leta 1962 s filmom Dr. No, v katerem je glavno vlogo odigral Sean Connery. Od takrat je bilo posnetih več kot dvajset uradnih filmov, ki jih je producirala produkcijska hiša Eon Productions. Franšiza je znana po svoji dolgi tradiciji, prepoznavni glasbeni temi, eksotičnih lokacijah, tehnološko naprednih pripomočkih in nenehnem spreminjanju glavnega igralca, kar vsakemu obdobju prinese drugačen ton in slog, hkrati pa ohranja bistvo lika, ki ga je zasnoval Ian Fleming.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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wsharky
06. 08. 2026 17.21
samo, da ne bo maročan ali alžirc ali senegalec
Odgovori
+1
1 0
flojdi
06. 08. 2026 17.18
.čez Seana ga ni bilo ki bi
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+1
1 0
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