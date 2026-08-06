Novega Jamesa Bonda naj bi spoznali še pred koncem letošnjega leta

"Rekla bi, da je konec leta kar dobra stava," je na vprašanje o tem, kdaj bi lahko izvedeli, kdo bo stopil v čevlje slavnega Jamesa Bonda, odgovorila Amy Pascal. Filmska producentka je hkrati poudarila, da njihova naloga kljub odličnim kandidatom ni lahka, saj je Daniel Craig v 15 letih vlogo močno zaznamoval. "Potrebujemo nekaj resnično drugačnega, nekaj vznemirljivega in svežega," je še povedala.

Callum Turner in Dua Lipa FOTO: Profimedia

"Iskanje naslednjega Jamesa Bonda poteka. Med postopkom izbora ne nameravamo komentirati posameznih podrobnosti," so medtem sporočili iz filmskega studia Amazon MGM Studios. Maja so sicer uradno začeli s projektom novega filma in iskanjem primernega igralca.

Seznam neuradnih kandidatov je zelo dolg, a hkrati vedno krajši. Med imeni, ki se v zadnjih mesecih najpogosteje pojavljajo v britanskih in ameriških medijih, se najpogosteje omenjajo Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Harris Dickinson, Jack Lowden, Louis Partridge in Patrick Gibson. Idris Elba, ki je bil dolga leta eden najresnejših kandidatov, je nedavno razkril, da nikoli ni bil zares v igri za kultno vlogo. "Bond je napisan tako, kot je, z razlogom," je pojasnil in s tem nakazal na globoko ukoreninjene tradicije, ki spremljajo lik, ustvarjen po peresu Iana Fleminga.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Jacob Elordi Profimedia

Aaron Taylor-Johnson Profimedia

Harris Dickinson Profimedia

Louis Partridge Profimedia

Jack Lowden Profimedia

Patrick Gibson Profimedia











Nobeno od teh imen za zdaj ni uradno potrjeno. Prav v avgustu pa naj bi potekal zaključni krog avdicij, na katerih domnevno iščejo igralca, ki bo dovolj mlad, da lahko vlogo prevzame za več filmov. "Bond ne potrebuje nujno že uveljavljenega superzvezdnika. Lik mora ohraniti določeno mero skrivnostnosti," je pred časom opozorila nekdanja dolgoletna Bondova direktorica kastinga Debbie McWilliams. Zato ne bi bilo presenetljivo, če bi producenti na koncu izbrali nekoliko manj pričakovano ime.