Novi fant Jennifer Aniston o začetku zveze: Potrebnega je bilo veliko časa

Jim Curtis je z javnostjo delil nekaj podrobnosti iz skoraj enoletne zveze z Jennifer Aniston. Hipnotizer in strokovnjak za zdravje je gostoval v oddaji Today, kjer je predstavil svojo novo knjigo in spregovoril o svojem delu. Med njunim pogovorom je Craigu Melvinu uspelo zastaviti tudi nekaj bolj zasebnih vprašanj o zvezi z eno najbolj znanih igralk na svetu.

Jennifer Aniston in Jim Curtis FOTO: Profimedia

Hipnotizer je na vprašanje o tem, kako je spoznal Aniston, odgovoril: "Predstavili so naju prijatelji. To je to. Izvedela sva, da imava skupne prijatelje, in sva začela klepetati." Povedal je, da njuni pogovori niso takoj vodili v zvezo. "Potrebnega je bilo veliko časa. Dolgo časa sva klepetala in sva se zbližala," je dejal.

Jim Curtis je v oddaji Today spregovoril tudi o zvezi z Jennifer Aniston. FOTO: Profimedia

Kljub temu, da njunega razmerja časovno ni želel točno opredeliti, pa je razkril, da sta par že nekaj mesecev oziroma skoraj leto dni. Zvezdnica serije Prijatelji je njuno zvezo javno potrdila novembra, ko je na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri objema Curtisa, ob njej pa ga ljubkovalno poimenovala 'Ljubezen moja'.