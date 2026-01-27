Naslovnica
Tuja scena

Novi fant Jennifer Aniston o začetku zveze: Potrebnega je bilo veliko časa

Los Angeles, 27. 01. 2026 07.55 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Jim Curtis je v oddaji Today spregovoril tudi o zvezi z Jennifer Aniston.

Jim Curtis, novi fant igralke Jennifer Aniston, je nedavno gostoval v oddaji Today, kjer je spregovoril tudi o začetkih zveze s svojo zvezdniško partnerico. Hipnotizer je razkril, da sta s 56-letnico par že skoraj leto dni, spoznala pa sta se prek skupnih prijateljev.

Jim Curtis je z javnostjo delil nekaj podrobnosti iz skoraj enoletne zveze z Jennifer Aniston. Hipnotizer in strokovnjak za zdravje je gostoval v oddaji Today, kjer je predstavil svojo novo knjigo in spregovoril o svojem delu. Med njunim pogovorom je Craigu Melvinu uspelo zastaviti tudi nekaj bolj zasebnih vprašanj o zvezi z eno najbolj znanih igralk na svetu.

Jennifer Aniston in Jim Curtis
Jennifer Aniston in Jim Curtis
FOTO: Profimedia

Hipnotizer je na vprašanje o tem, kako je spoznal Aniston, odgovoril: "Predstavili so naju prijatelji. To je to. Izvedela sva, da imava skupne prijatelje, in sva začela klepetati." Povedal je, da njuni pogovori niso takoj vodili v zvezo. "Potrebnega je bilo veliko časa. Dolgo časa sva klepetala in sva se zbližala," je dejal.

Jim Curtis je v oddaji Today spregovoril tudi o zvezi z Jennifer Aniston.
Jim Curtis je v oddaji Today spregovoril tudi o zvezi z Jennifer Aniston.
FOTO: Profimedia

Kljub temu, da njunega razmerja časovno ni želel točno opredeliti, pa je razkril, da sta par že nekaj mesecev oziroma skoraj leto dni. Zvezdnica serije Prijatelji je njuno zvezo javno potrdila novembra, ko je na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri objema Curtisa, ob njej pa ga ljubkovalno poimenovala 'Ljubezen moja'.

Preberi še Jennifer Aniston prvič spregovorila o novem partnerju: Izjemen je

Govorice, da se igralka sestaja s hipnotizerjem, so se najprej pojavile julija 2025, ko so ju skupaj opazili na počitnicah na Mallorci, družbo pa sta jima delala igralec Jason Bateman z ženo Amando Anko in igralka Amy Schumer.

jennifer aniston jim curtis zveza igralka hipnotizer

Evangeline Lilly o terapiji po možganski poškodbi: Drago me je stalo

medusa
27. 01. 2026 09.17
Seveda...rabil je nekaj časa ,ker hipnoza potrebuje ,da se vsede...
bibaleze
