Novi fant Sydney Sweeney: Je velikodušna, pametna in preprosta

44-letni glasbeni menedžer Scooter Braun je spregovoril o svoji zvezi z 28-letno hollywoodsko zvezdnico Sydney Sweeney. "Spoznal sem izjemno žensko. Prijazno, velikodušno, pametno, pristno in preprosto," je povedal v epizodi podkasta Second Thought.
Njuno razmerje je opisal kot "eno največjih presenečenj sploh". Braun, ki se je leta 2021 ločil od žene Yael Cohen Braun, s katero ima devetletnega Jaggerja, sedemletnega Levija in petletnega Harta, je priznal tudi, da je eden največjih igralkinih oboževalcev, vključno z njenim delom v tretji sezoni serije Evforija. "Spremljam jo. Morda sem pristranski, ampak všeč mi je. Mislim, da je pokazala izjemen nastop."
Glasbeni menedžer naj bi brez težav sprejemal provokativne prizore svoje partnerke. Po navedbah neimenovanega vira blizu sveže pečenega para Braun "spoštuje njeno predanost delu" in razume, da gre za del njenega igralskega poklica. "Spoštuje njeno umetnost in se ne počuti ogroženega zaradi seksualne narave njene vloge. Resnično podpira vse njene projekte. Čustveno je vključen v njeno kariero in ji želi najboljše."
Spomnimo, igralka in menedžer sta razmerje uradno potrdila pred nekaj tedni, ko sta na družbenih omrežjih delila skupne fotografije s festivala Stagecoach. Govorice, da sta skupaj, sta sicer prvič sprožila preteklo poletje na poroki Jeffa in Lauren Bezos, ki se je odvila kmalu po igralkinem razhodu z dolgoletnim zaročencem Jonathanom Davinom.
Scooter Braun je vpliven ameriški glasbeni menedžer, ki je zaslovel predvsem po tem, da je odkril in vodil kariero svetovno znanih glasbenikov, kot sta Justin Bieber in Ariana Grande. Kot ustanovitelj podjetja SB Projects je postal eden najpomembnejših posameznikov v glasbeni industriji, saj je skozi leta upravljal z nekaterimi največjimi imeni pop glasbe in vplival na številne marketinške strategije v zabavni industriji.
Stagecoach je eden največjih in najbolj prepoznavnih festivalov country glasbe na svetu, ki se vsako leto odvija v Indiu v Kaliforniji, na istem prizorišču kot znameniti festival Coachella. Festival privabi na tisoče obiskovalcev in predstavlja osrednji dogodek za ljubitelje countryja, kjer nastopajo tako uveljavljene zvezde kot tudi vzhajajoči glasbeniki tega žanra. Zaradi svoje priljubljenosti je postal tudi pomembno družabno stičišče za številne znane osebnosti iz sveta zabave.
