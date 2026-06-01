Tuja scena

Novi fant Sydney Sweeney: Je velikodušna, pametna in preprosta

Los Angeles, 01. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Kaj o vročih prizorih svoje boljše polovice meni fant Sydney Sweeney?

Glasbeni menedžer Scooter Braun je v iskrenem pogovoru svojo partnerico Sydney Sweeney opisal kot izjemno, preprosto in pametno žensko in priznal, da je njuna zveza "eno največjih presenečenj sploh". Dodal je, da je eden največjih igralkinih oboževalcev, vključno z njenim delom v tretji sezoni serije Evforija.

44-letni glasbeni menedžer Scooter Braun je spregovoril o svoji zvezi z 28-letno hollywoodsko zvezdnico Sydney Sweeney. "Spoznal sem izjemno žensko. Prijazno, velikodušno, pametno, pristno in preprosto," je povedal v epizodi podkasta Second Thought.

Sydney Sweeney in Scooter Braun
Sydney Sweeney in Scooter Braun
FOTO: Profimedia

Njuno razmerje je opisal kot "eno največjih presenečenj sploh". Braun, ki se je leta 2021 ločil od žene Yael Cohen Braun, s katero ima devetletnega Jaggerja, sedemletnega Levija in petletnega Harta, je priznal tudi, da je eden največjih igralkinih oboževalcev, vključno z njenim delom v tretji sezoni serije Evforija. "Spremljam jo. Morda sem pristranski, ampak všeč mi je. Mislim, da je pokazala izjemen nastop."

Glasbeni menedžer naj bi brez težav sprejemal provokativne prizore svoje partnerke. Po navedbah neimenovanega vira blizu sveže pečenega para Braun "spoštuje njeno predanost delu" in razume, da gre za del njenega igralskega poklica. "Spoštuje njeno umetnost in se ne počuti ogroženega zaradi seksualne narave njene vloge. Resnično podpira vse njene projekte. Čustveno je vključen v njeno kariero in ji želi najboljše."

Spomnimo, igralka in menedžer sta razmerje uradno potrdila pred nekaj tedni, ko sta na družbenih omrežjih delila skupne fotografije s festivala Stagecoach. Govorice, da sta skupaj, sta sicer prvič sprožila preteklo poletje na poroki Jeffa in Lauren Bezos, ki se je odvila kmalu po igralkinem razhodu z dolgoletnim zaročencem Jonathanom Davinom.

Razlagalnik

Scooter Braun je vpliven ameriški glasbeni menedžer, ki je zaslovel predvsem po tem, da je odkril in vodil kariero svetovno znanih glasbenikov, kot sta Justin Bieber in Ariana Grande. Kot ustanovitelj podjetja SB Projects je postal eden najpomembnejših posameznikov v glasbeni industriji, saj je skozi leta upravljal z nekaterimi največjimi imeni pop glasbe in vplival na številne marketinške strategije v zabavni industriji.

Stagecoach je eden največjih in najbolj prepoznavnih festivalov country glasbe na svetu, ki se vsako leto odvija v Indiu v Kaliforniji, na istem prizorišču kot znameniti festival Coachella. Festival privabi na tisoče obiskovalcev in predstavlja osrednji dogodek za ljubitelje countryja, kjer nastopajo tako uveljavljene zvezde kot tudi vzhajajoči glasbeniki tega žanra. Zaradi svoje priljubljenosti je postal tudi pomembno družabno stičišče za številne znane osebnosti iz sveta zabave.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Amor Fati
01. 06. 2026 08.01
Malo je takšnih kot je ona. Zelo malo 🤣 Kar reče čist vsak fant za svoje dekle 🤣
Zakaj bi moral vsak otrok vsak dan poslušati vsaj eno zgodbo
Majhne navade, ki otroke učijo odgovornosti do planeta
Vnuki od starih staršev dobijo brezčasno modrost in neprecenljive izkušnje
Sandra Suša: "Otroci na kmetiji odrastejo drugače"
To je hit frizura za letošnje poletje
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, device morajo biti potrpežljive
Joga obraza: Naravna metoda za učvrstitev mišic in hormonsko ravnovesje
Tom Hardy na robu prepada zaradi neprimernega obnašanja
Vsakodnevne napake, ki tiho uničujejo vaše žile, opozarjajo žilni kirurgi
Anksiozna navezanost: zakaj se v odnosih bojimo zapuščenosti
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
Ali lahko prehranska dopolnila res ščitijo pred soncem?
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Gepack
Sanjski moški
