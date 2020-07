Novi fotografiji Burakovega sina: strog pogled ima po očetu

Burak Özçivit, ki je eden najbolj obleganih igralcev v Turčiji, in njegova žena Fahriye Evcen sta znana po tem, da svojo zasebnost skrbno čuvata pred javnostjo. Pred dnevi sta se s sinom Karanomodpravila na dopust, njihov počitniški pa so zmotili paparaci, ki so simpatično družinico ujeli na bazenu. Oboževalci slavnega igralskega para pa so po dveh mesecih zdaj le dočakali novi fotografiji Karana, ki je aprila dopolnil eno leto.