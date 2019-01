Novi fotografiji razkrivata: hčerka Beyonce je njena mala kopija

''Nekdo je naredil primerjavo fotografije, na kateri sem bila stara sedem let, in fotografijo Blue pri sedmih let. Moja dojenčica raste,'' je zapisala slavna pevka. Njena objava je pri oboževalcih v sedmih urah presegla že tri milijone všečkov.

Beyonce ima z možem raperjemJay-Zjem poleg hčerke Blue Ivy še eno leto in pol stara dvojčka Sira in Rumi. Z oboževalci je nato delila tudi svojo novo fotografijo, na kateri nosi črtaste hlače in majico z enakim črtastim barvnim vzorcem. Svoj videz je dopolnila z rdečo šminko in sončnimi očali, lase pa so ji tokrat padali na ramena.