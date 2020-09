Novi izbranec Katie Holmes je obseden s Hollywoodom

Naslednik slovitega newyorškega kuharja Emilia Vitola starejšega je, kot kaže, nor na Hollywood in tamkajšnje zvezdnike. 33-letni fant Katie Holmes se namreč pogosto pohvali z mrežo velikih imen, ki jo je spletel v preteklih letih. Poznanstva s slavnimi pevci, igralci in športniki z veseljem izpostavi na svojem osebnem profilu na omrežju Instagram.

Katie Holmes je po prekinitvi zveze z igralcemJamiejem Foxxom znova srečna. Po tem, ko so jo fotografi ujeli med poljubljanjem novega izbranca Emilia Vitolamlajšega, se v medijih vsak dan pojavljajo nove podrobnosti o 33-letniku, ki ji trenutno greje srce. Kuharski navdušenec in amaterski igralec, ki je pred kratkim zaroko z modno oblikovalko Rachel Emmons prekinil preko sporočila na telefonu le nekaj ur, preden so se v javnosti pojavile fotografije s Katie Holmes, na družbenih omrežjih pogosto objavlja fotografije s slavnimi osebami. icon-expand Holmesova in osem let mlajši Vitolo se pred fotografi več ne skrivata. FOTO: Profimedia Na njegovem Instagram profilu se pojavljajo fotografije zvezdnikov kot so Joe Jonas, Michael K. Williams, Lenny Kravitz, Bella Hadid, Barack Obama, Cuba Gooding Jr., Jimmy Fallonin drugi icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Vešč je tudi informiranja javnosti o izvoru svojih poznanstev. Pogosto namreč številnim sledilcem zagotavlja, da hollywoodske smetane ne pozna preko svojega očeta in posledično zaradi lastništva restavracije Nolita, ki jo v zasebnem življenju obiskujejo številni zvezdniki. ''Tega moškega poznam, odkar sem bil v plenicah. Lenny Kravitz je eden boljših ljudi, ki sem jih imel priložnost spoznati, rad te imam, brat,'' je zapisal pod eno od fotografij s slovitim glasbenikom. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Vitolo torej uživa v življenju na očeh javnosti, med tem, ko je njegova nova ljubezen znana po tem, da svoje zasebno življenje skrbno skriva pred številnimi oboževalci. Zato se mnogi že sprašujejo, kako bosta v zvezi uravnotežila njuna pogleda na življenje pod žarometi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke