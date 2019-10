Nov 'James Bond' bi utegnila postati ženska

No Time To Die, nov film franšizeJames Bond 007, je bil posnet s tremi različnimi konci. Trenutno niti igralec Daniel Craig, ki bo stopil v čevlje tajnega agenta, ne ve, katerega bodo na koncu uporabili. Ustvarjalci filma so se za tolikšno tajnost domnevno odločili zato, da bi preprečili kakršnokoli potencialno uhajanje informacij in predčasno razkritje zgodbe. Edini, ki naj bi bil seznanjen s skrivnostno informacijo, naj bi bil režiser filma Cary Joji Fukunaga.

Kljub temu, da je konec filma trenutno velika neznanka, so se pojavila nekatera zanimiva namigovanja, med katerimi še posebej izstopa zgodba, da bi se James Bond zaradi umirjenega življenja na Jamajki utegnil odpovedati svoji tajni kodi 007 in jo predati britanski igralki Lashani Lynch. Ta bi tako, po omenjenem scenariju, postala novi 'James Bond'.