Novi kralj spleta: MrBeast prvi s pol milijarde naročniki

Največja videoplatforma na svetu YouTube je uradno potrdila nov rekord. Ustvarjalec vsebin Jimmy Donaldson, bolj znan kot MrBeast, je kot prvi dosegel 500 milijonov naročnikov.

Ob tem posebnem dogodku mu je osebno čestital tudi Neal Mohan, izvršni direktor YouTuba, javno čestitko pa je objavil tudi na družbenih omrežjih. "Ta dosežek je dokaz, kaj je mogoče, ko ima ustvarjalec svobodo slediti svoji ustvarjalnosti in biti svoj pristni jaz. Jimmy, ti si neverjeten inovator in zelo smo ponosni, da smo del tvoje poti," je zapisal ob objavi njune skupne fotografije, na kateri pozirata s posebnim priznanjem.

Mohan je še izpostavil, da gre za ključen trenutek za vse ustvarjalce digitalnih vsebin po svetu. MrBeastov kanal je tako postal najbolj gledan in spremljan kanal posameznika v zgodovini spletnih omrežij, kar dodatno potrjuje moč neposrednega komuniciranja z občinstvom brez posrednikov.