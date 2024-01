Novi lastnik zvezde na pločniku slavnih je Willem Dafoe

Slovesnosti so se udeležili številni igralčevi prijatelji in kolegi, med njimi Patricia Arquette, Mark Ruffalo in Pedro Pascal ter nemški režiser Wim Wenders. Prisotna je bila tudi igralčeva žena, italijanska režiserka Giada Colagrande. 68-letni igralec je v svoji karieri posnel več kot sto filmov, med drugim Vod smrti in Spider-Man. V zadnjem času je zaigral v filmih, kot so Ulica nočnih mor, Inside in Asteroid City.