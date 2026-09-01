Novi norveški kralj Haakon VIII. prisegel pred parlamentom

"Obljubljam in prisegam, da bom Kraljevini Norveški vladal v skladu z ustavo in zakoni, naj mi pri tem pomaga vsemogočni in vsevedni Bog," je v skladu z ustavo ob prisegi danes izjavil 53-letni kralj.

Norveški kralj Haakon VIII. je zaprisegel pred parlamentom. FOTO: Profimedia

Haakon VIII. se je danes opoldne v odprti limuzini odpeljal z gradu v parlament, kar je ob cesti spremljala množica ljudi. Po rdeči preprogi so ga v storting sicer spremljali njegova mati ter vdova pokojnega Haralda V. Sonja in prestolonaslednica Ingrid Alexandra s princem Sverrom Magnusom.

Po smrti očeta je Haakon sicer takoj postal kralj, vendar je del uradnega prevzema prestola tudi prisega na ustavo. Harald V. je v petek v starosti 89 let umrl v bolnišnici v Oslu. Norveška vlada je po njegovi smrti razglasila obdobje žalovanja, ki bo trajalo do dne monarhovega pogreba 9. septembra.