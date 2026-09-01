Novi norveški kralj Haakon VIII. prisegel pred parlamentom

"Obljubljam in prisegam, da bom Kraljevini Norveški vladal v skladu z ustavo in zakoni, naj mi pri tem pomaga vsemogočni in vsevedni Bog," je v skladu z ustavo ob prisegi danes izjavil 53-letni kralj.
Haakon VIII. se je danes opoldne v odprti limuzini odpeljal z gradu v parlament, kar je ob cesti spremljala množica ljudi. Po rdeči preprogi so ga v storting sicer spremljali njegova mati ter vdova pokojnega Haralda V. Sonja in prestolonaslednica Ingrid Alexandra s princem Sverrom Magnusom.
Po smrti očeta je Haakon sicer takoj postal kralj, vendar je del uradnega prevzema prestola tudi prisega na ustavo. Harald V. je v petek v starosti 89 let umrl v bolnišnici v Oslu. Norveška vlada je po njegovi smrti razglasila obdobje žalovanja, ki bo trajalo do dne monarhovega pogreba 9. septembra.
Glede na rezultate javnomnenjske ankete, ki jih je objavila norveška javna radiotelevizija NRK, se je podpora monarhiji po Haraldovi smrti povečala. Podporo ji je v anketi iz preteklega konca tedna izreklo 72 odstotkov vprašanih, kar je osem odstotkov več kot maja. Podpora monarhiji je sicer februarja padla na najnižjo raven, saj je bila kraljeva družina vpletena v vrsto škandalov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.
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