Novi parček se nič več ne skriva

Zaljubljena Steve Kazee in Jenna Dewan

Kot smo že poročali, je igralka Jenna Dewan v razmerju z igralcemStevom Kazeejem. Zaljubljenca se v javnosti nič več ne skrivata, saj so ju paparaci ujeli v objektiv dva dni po tem, ko je Steve dopolnil 43. rojstni dan.

37-letna igralka je bila videti sproščena in srečna, na sebi pa je imela navadno črno obleko, videz pa je dopolnila s jeans jakno, športnimi copati in sončnimi očali. Njken dragi s tonyjem nagrajen igralec je tudi nosil sproščena oblačila, sive kavbojke in majico s kratkimi rokavi.