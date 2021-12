Novi predsednik Čila velik ljubitelj glasbenice Taylor Swift

Oboževalci pevke so tako novemu predsedniku poslali čestitke in dejali, da ga kot sočlana njihovega kluba oboževalcev podpirajo na novi politični poti.

Borić, čilski kongresnik hrvaških korenin, je sicer levo usmerjen politik, ki je v svojem govoru po zmagi napovedal, da bo njegova vlada širila družbene pravice prebivalcev, a da bo to storila fiskalno odgovorno in v luči skrbi za zdravje gospodarstva. Ob njegovi zmagi so zavihtele zastave in transparenti s politikovim obrazom ter tudi mavrične zastave, ki označujejo skupnost LGBTIQ+.