Novi škandali Conorja McGregorja: gole fotografije, grožnje in varanje

Raperka Azealia Banks je irskega zvezdnika MMA Conorja McGregorja obtožila, da ji je poslal nezaželene eksplicitne fotografije. "Jaz in Conor McGregor si od leta 2016 pošiljava nezaželene gole fotografije," je pevka sarkastično zapisala na omrežju X in dodala: "Škrata še nisem srečala, ampak danes ima rojstni dan in želi, da si vsi nekaj zaželijo in upihnejo svečko."