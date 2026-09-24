Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Novi varnostni ukrepi v šoli kraljevih otrok razburili starše

London, 24. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Princ Harry in Meghan Markle

Prihod otrok princa Harryja in Meghan Markle v elitno šolo je sprožil polemike zaradi novih pravil o izjemno omejenem dovoljenju fotografiranja otrok. Starši trdijo, da gre za pretirane zahteve, ki omejujejo njihovo običajno življenje.

Prihod princa Archieja in princese Lilibet v elitno šolo v Združenem kraljestvu ni minil neopaženo, vendar ne le zaradi njunega kraljevega statusa, temveč zaradi strogih novih pravil, ki so jih starši drugih učencev že označili za pretirana. Vodstvo šole je namreč izdalo uradno opozorilo glede fotografiranja učencev med šolskimi dejavnostmi, kar je med starši v lokalni skupnosti povzročilo precejšnje razburjenje.

Princ Harry in Meghan Markle
Princ Harry in Meghan Markle
FOTO: Profimedia

Na nova pravila naj bi opozorili tudi starše otrok iz bližnjih šol, ki se bodo na športnih tekmovanjih pomerili z učenci šole, ki jo obiskujeta Archie in Lilibet. V domnevnem pismu so namreč poudarili, da smejo ti fotografirati zgolj lastne otroke. "Težko verjamem, da je naključje, da so ta opozorila začeli pošiljati ravno zdaj, ko sta Harry in Meghan svoja otroka vpisala v šolo na tem območju," je za Mirror dejal eden od staršev. Vodstvo šole pa naj bi se za ta korak odločilo po tem, ko naj bi bila v skupinskem klepetu na aplikaciji WhatsApp nenamerno razkrita osebna telefonska številka Meghan Markle.

Preberi še Princ Harry: Zagrizli smo v delo, otroci so v šoli, srečni smo

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta prejšnji mesec nepričakovano zapustila svoj dom v Ameriki in se vrnila v prinčevo domovino. Ta odločitev je presenetila celo osebje v njuni prejšnji šoli, saj menda učiteljem sploh nista sporočila, da otroka ne bosta več obiskovala njihove izobraževalne ustanove. Na težave pa sta naletela že v prvih dneh po vrnitvi, ko sta svoja potomca zaradi resnih varnostnih in logističnih težav že po dveh dneh morala izpisati iz prvotne šole. Čeprav so bili prvi tedni po vrnitvi iz ZDA precej burni, pa naj bi družina počasi znova vzpostavljala svoj vsakdanji ritem. "Zagrizli smo v delo. Otroci so v šoli. Srečni smo," je Harry prejšnji teden povedal za revijo Hello! Magazine.

Menjava šole poteka tudi v luči Harryjevega boja, da bi njegovi družini pripadalo državno varovanje, ki ga imajo tudi ostali člani kraljeve družine in ga krije davkoplačevalski denar. Ker pa sta se z ženo leta 2020 odpovedala uradnima vlogama v družini, je njuna družina izgubila ta privilegij.

Razlagalnik

Princ Archie in princesa Lilibet sta otroka princa Harryja, vojvode Susseškega, in njegove žene Meghan Markle. Archie, rojen leta 2019, in Lilibet, rojena leta 2021, sta vnuka britanskega kralja Karla III. Čeprav sta po rojstvu postala člana kraljeve družine, njuna starša Harry in Meghan ne opravljata več uradnih kraljevih dolžnosti, saj sta se leta 2020 odločila za umik iz aktivnega kraljevega življenja in preselitev v Združene države Amerike.

Naziva vojvoda in vojvodinja Susseška sta plemiška naziva, ki sta ju princu Harryju in Meghan Markle podelila kraljica Elizabeta II. na dan njune poroke leta 2018. Naziv vojvoda (ang. Duke) je najvišji plemiški stan pod monarhom, ime 'Sussex' pa se nanaša na zgodovinsko grofijo v jugovzhodni Angliji. Čeprav par teh nazivov še vedno uporablja, sta se po odstopu od kraljevih dolžnosti leta 2020 dogovorila, da ne bosta več uporabljala naziva 'kraljeva visokost' (His/Her Royal Highness).

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Princ Harry Meghan Markle Princ Archie Princesa Lilibet kraljeva družina

Harvey Weinstein obsojen na 15-letno zaporno kazen zaradi spolnega napada

Cekin.si Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
24ur.com Kdo so 'starši kosilnice' in kaj so pasti permisivne vzgoje?
Bibaleze.si Kako pretirana skrb ovira otrokov razvoj
Bibaleze.si Zakaj ta na videz neškodljiva starševska navada slabo vpliva na otroke?
Vizita.si Revščina v otroštvu lahko resno vpliva tudi na razvoj možganov
Bibaleze.si Zaskrbljujoč trend: vse več osnovnošolcev še vedno potrebuje plenice
Bibaleze.si Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko nosečniška slabost ni več "normalna": to se dogaja pri hiperemezi
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja
Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja
zadovoljna
Portal
Kate Middleton navdušila v pravljični obleki
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo nežnost, ovni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo nežnost, ovni bodo občutljivi
Skuta, zrnati sir ali skyr: kateri izdelek ima v resnici največ beljakovin?
Skuta, zrnati sir ali skyr: kateri izdelek ima v resnici največ beljakovin?
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
Vas boli zapestje? Ukrepajte s temi preprostimi vajami
Vas boli zapestje? Ukrepajte s temi preprostimi vajami
Za boljši spanec ni pomembno samo, kdaj greste v posteljo: ta večerna navada lahko naredi večjo razliko
Za boljši spanec ni pomembno samo, kdaj greste v posteljo: ta večerna navada lahko naredi večjo razliko
cekin
Portal
18 dni garanja, nato pa več kot 5.000 evrov v žepu: delo, ki ga mnogi iščejo
Slovenci v Italiji vedno znova naredimo iste napake. Domačini jih opazijo takoj
Slovenci v Italiji vedno znova naredimo iste napake. Domačini jih opazijo takoj
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Preverite listek: nekdo v Sloveniji je zadel 5+0 v igri Eurojackpot
Preverite listek: nekdo v Sloveniji je zadel 5+0 v igri Eurojackpot
moskisvet
Portal
Preživel je divja leta rocka in zakonsko krizo. Danes je z isto žensko že več kot 30 let
Skrita simbolika: ko lahko nedolžna tetovaža razkriva nevarno ozadje
Skrita simbolika: ko lahko nedolžna tetovaža razkriva nevarno ozadje
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Ali britje pazduh zares zmanjša neprijeten vonj?
Ali britje pazduh zares zmanjša neprijeten vonj?
dominvrt
Portal
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
Če iz omare prihaja ta vonj, ukrepajte takoj: težavo lahko omilita dve preprosti sestavini
Če iz omare prihaja ta vonj, ukrepajte takoj: težavo lahko omilita dve preprosti sestavini
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
okusno
Portal
Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma
Jugoslovenka: starinsko pecivo, ki so ga gospodinje nekoč znale pripraviti na pamet
Jugoslovenka: starinsko pecivo, ki so ga gospodinje nekoč znale pripraviti na pamet
Kosilo, ki nasiti in ne zahteva veliko dela: pripravite ga v eni ponvi
Kosilo, ki nasiti in ne zahteva veliko dela: pripravite ga v eni ponvi
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Mia in beli lev
Mia in beli lev
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961