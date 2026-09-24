Novi varnostni ukrepi v šoli kraljevih otrok razburili starše

Prihod princa Archieja in princese Lilibet v elitno šolo v Združenem kraljestvu ni minil neopaženo, vendar ne le zaradi njunega kraljevega statusa, temveč zaradi strogih novih pravil, ki so jih starši drugih učencev že označili za pretirana. Vodstvo šole je namreč izdalo uradno opozorilo glede fotografiranja učencev med šolskimi dejavnostmi, kar je med starši v lokalni skupnosti povzročilo precejšnje razburjenje.

Na nova pravila naj bi opozorili tudi starše otrok iz bližnjih šol, ki se bodo na športnih tekmovanjih pomerili z učenci šole, ki jo obiskujeta Archie in Lilibet. V domnevnem pismu so namreč poudarili, da smejo ti fotografirati zgolj lastne otroke. "Težko verjamem, da je naključje, da so ta opozorila začeli pošiljati ravno zdaj, ko sta Harry in Meghan svoja otroka vpisala v šolo na tem območju," je za Mirror dejal eden od staršev. Vodstvo šole pa naj bi se za ta korak odločilo po tem, ko naj bi bila v skupinskem klepetu na aplikaciji WhatsApp nenamerno razkrita osebna telefonska številka Meghan Markle.

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta prejšnji mesec nepričakovano zapustila svoj dom v Ameriki in se vrnila v prinčevo domovino. Ta odločitev je presenetila celo osebje v njuni prejšnji šoli, saj menda učiteljem sploh nista sporočila, da otroka ne bosta več obiskovala njihove izobraževalne ustanove. Na težave pa sta naletela že v prvih dneh po vrnitvi, ko sta svoja potomca zaradi resnih varnostnih in logističnih težav že po dveh dneh morala izpisati iz prvotne šole. Čeprav so bili prvi tedni po vrnitvi iz ZDA precej burni, pa naj bi družina počasi znova vzpostavljala svoj vsakdanji ritem. "Zagrizli smo v delo. Otroci so v šoli. Srečni smo," je Harry prejšnji teden povedal za revijo Hello! Magazine.

Menjava šole poteka tudi v luči Harryjevega boja, da bi njegovi družini pripadalo državno varovanje, ki ga imajo tudi ostali člani kraljeve družine in ga krije davkoplačevalski denar. Ker pa sta se z ženo leta 2020 odpovedala uradnima vlogama v družini, je njuna družina izgubila ta privilegij.