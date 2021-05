Novinar nad Harryja: Kolikokrat bo ta razvajen mulec še očrnil svojega očeta?

Ko ga je voditelj Dax Shepard vprašal, kako je biti del kraljeve družine, je Harry povedal: "To je služba, mar ne? Nasmej se in jo prenašaj. Delaj dalje. V svojih zgodnjih dvajsetih letih sem začel razmišljati, da ne želim te službe in ne želim biti tukaj, ne želim delati tega. Poglej, kaj se je zgodilo moji materi. Kako se bom sploh kdaj ustalil ter imel ženo in družino, ko pa vem, da se bo to ponovilo? Videl sem, kaj se skriva za zaveso. Videl sem poslovni model in kako celotna stvar deluje, in nisem želel biti del tega."Harry je svoje življenje pred odhodom v ZDA primerjal s filmom Trumanov šov, v katerem življenje Trumana (ki ga igra Jim Carry) popolnoma nadzorujejo producenti šova, ki ga lahko ljudje vsakodnevno spremljajo po televiziji.