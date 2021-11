Novinar pred intervjujem z Adele ni poslušal albuma, opravičil se je

Avstralski televizijski voditelj in novinar Matt Doran je bil zaradi slabe pripravljenosti za intervju s 33-letno Adele v zadnjih dneh v samem središču pozornosti. Ko je Adele Matta vprašala, ali je poslušal njen novi album z naslovom 30, je Matt rekel, da ga še ni poslušal. Incident je zaokrožil po številnih večjih ameriških medijih. Med drugim se je govorilo, da je Adele po tem trenutku takoj zapustila intervju. In kaj se je zgodilo v resnici?

Matt se je v svoji oddaji Weekend Sunrise britanski pevki Adele zaradi intervjuja opravičil."To je zgodba, ki je sprožila poplavo žaljivk in posmehovanja z vsega sveta, in če sem iskren z vami, si večino teh krutih besed zaslužim in popolnoma sprejmem," je začel Matt. "Odpotoval sem v London, da bi intervjuval Adele, kar je bil nepopisen privilegij in eden od vrhuncev moje kariere."

"Naredil sem strašno napako, ko sem domneval, da ne bomo vnaprej dobili kopije tega albuma, ker je bil najin intervju predvajan, preden je album izšel in njen album je bil najbolj cenjena skrivnost (glasbene) industrije," je pojasnil. "Dan zatem, ko smo pristali v Londonu, je prišlo elektronsko od (založbe) Sony. V sporočilu Adele ni bila omenjena, vendar je pošta vsebovala povezavo do njenega albuma. Iskreno, smrtno resno in z roko na srcu prisežem, da sem ga spregledal, najpomembnejšo elektronsko pošto v življenju sem spregledal."

Matt je nato pojasnil govorice, da naj bi Adele predčasno odšla z intervjuja, rekoč: "Kar se tiče samega intervjuja, Adele ni odšla ... Še zavleklo se je."