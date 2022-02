Novinarka Lisa Ling o razmerju s Princem: Bilo je res čudno

Novinarka, televizijska osebnost in avtorica Lisa Ling je v oddaji Jimmy Kimmel Live! razkrila, da se je pred leti dobivala s Princem. Njuno druženje je bilo po besedah Lingove zelo nenavadno, celo čudno, a bilo je doživetje, ki ga ni nikoli pozabila. Prince je bil sicer znan po svoji čudaški naravi, Lingova pa pravi, da je po njenem mnenju glasbenik še zmeraj največji umetnik, ki je kadar koli živel.

Nekdanja voditeljica oddaje The View, Lisa Ling, je bila gostja Jimmyja Kimmla, s katerim sta spregovorila tudi o njenem kratkem poznanstvu z legendarnim pevcem Princem. Novinarka in televizijska voditeljica je opisala svoje kratko razmerje z glasbenikom, ki ga je spoznala pred dvajsetimi leti, ko jo je iznenada poklical njegov asistent, ker jo je Prince želel povabiti na zmenek.

icon-expand Lisa Ling in Prince FOTO: Profimedia

Pred dvema desetletjema so se znani spoznavali drugače kot danes. Za urejanje zmenkov so bili pristojni predvsem osebni asistenti, ki so se o njih dogovarjali po telefonu. Takšno izkušnjo ima tudi novinarka Lisa Ling, ki je pred dvajsetimi leti, ko je bila voditeljica televizijske oddaje, pritegnila pozornost Princa, njegov asistent pa je nekega dene poklical njeno asistentko. "Nekega dne je naša asistentka prejela telefonski klic, v katerem je moški navedel, da bi njegov šef rad govoril z mano. Asistentka je vztrajala, da mora vedeti, kdo želi govoriti z mano, ta pa je nato le povedal, da kliče v Prinčevem imenu. Ker je ta vedela, da sem njegova velika oboževalka, mu je dala telefonsko številko mojega mobilnega telefona. Tega sicer ni nikoli počela, a takrat je naredila izjemo," je o začetku zgodbe s Princem povedala Lisa.

"Poklical me je in takoj sem prepoznala njegov mehak glas. Brez dvoma sem vedela, da me kliče on. Vprašal me je, ali bi želela na koncert skupine TLC z njim. Seveda sem mu pritrdila, da bi z veseljem šla na koncert z njim. Rekel mi je, da bo pome poslal avtomobil, ki me bo pripeljal do njegovega hotela, na recepciji pa sem morala prosti za številko sobe Karla Marxa," je pripovedovala in dodala, da je bila še posebej navdušena nad tem, da je glasbenik za svoj vzdevek izbral ime nemškega filozofa.

"Šla sem do njegove sobe, kjer mi odprl vrata, jaz pa sem bila presenečena, da je bil precej nižji, kot sem pričakovala. Pogledal je moje čevlje in dejal, da so mu zelo všeč. Zdelo se je, kot da jih želi preizkusiti, jaz pa sem razmišljala, da bi bilo to res čudno," je nadaljevala s pripovedovanjem. Prince in novinarka sta se nato res odpravila na koncert, pozneje pa sta se vrnila v njegovo hotelsko sobo. Lingova je ob tem poudarila, da to ni bilo eno tistih srečanj, kot jih opisujejo žrtve #metoo gibanja.