Novo Beckhamovo dekle na las podobno njegovi mami

Zanimivo je, da je Phoebe po mnenju nekaterih na las podobna Brooklynovi mami – slednji pa so tudi namignili, da naj bi imel Brooklyn tako imenovan ojdipovski kompleks. O podobnosti z Victorio so namreč številni namigovali že pri njegovem nekdanjem dekletu Hani. S slednjo se je 20-letnik pogosto prepiral v javnosti, njegovi bližnji pa so bili mnenja, da je njuno razmerje enostavno premalo stabilno, da bi lahko obstalo.

Njegovo novo, pet let starejše dekle Phoebe, je hčerka igralca golfa Sama Torrancea, ki je v preteklosti prav tako delala kot model in nastopila v filmu Mandy the Doll. Po neuradnih informacijah naj bi bila Victoria srečna, ker je njen sin našel novo ljubezen in odkorakal iz preteklega toksičnega razmerja.