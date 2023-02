Novo dekle Brada Pitta v uradnih postopkih za ločitev od moža Paula Wesleyja

Paul Wesley je po petih letih zakona sedaj tudi uradno vložil vlogo za ločitev od žene Ines de Ramon . Čeprav sta igralec in oblikovalka nakita že nekaj časa živela ločeno življenje, se je 40-letnik šele sedaj odločil za naslednji korak in tudi uradno vložil vlogo za ločitev. Kot piše v sodnih dokumentih, je ta za uradni vzrok za ločitev navedel nepremostljive razlike, skupno premoženje pa naj bi si razdelila pozneje.

Nekdanji par, ki se je začel sestajati leta 2018, je svoj razhod potrdil septembra 2022, takrat pa naj bi že pet mesecev živela ločeni življenji. 40-letnega igralca so takrat že povezovali z manekenko Natalie Kuckenburg, s katero so ga prvič opazili avgusta, ko sta se z roko v roki sprehajala po New Yorku. Zvezdnik in 18 let mlajša manekenka sta skupaj odpotovala tudi na počitnice, njuna zveza pa naj bi bila srečna. Wesley je bil med leti 2011 in 2013 poročen s soigralko serije Vampirski dnevniki Torrey DeVitto.

30-letno Ines de Ramon pa že od novembra povezujejo z Bradom Pittom, čeprav vzdržujeta zvezo na daljavo, pa ju pogosto opažajo skupaj. Zvezdnik je tako poskrbel tudi za pravo presenečenje ob dnevu zaljubljencev, saj ji je v pisarno v Los Angeles poslal šopek roza potonik, medtem ko je sam še vedno v New Yorku, kjer snema novi film.