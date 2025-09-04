Svetli način
Tuja scena

Novo dekle Kevina Costnerja 'izrezana podoba' nekdanje žene

Los Angeles, 04. 09. 2025 08.30 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
K.Z.
Igralec Kevin Costner je po ločitvi od nekdanje žene Christine Baumgartner znova srečno zaljubljen. 70-letni zvezdnik filmov Pleše z volkovi in Telesni stražar in 46-letna Kelly Noonan s svojo romanco že polnita naslovnice ameriških tabloidov, neopaženo pa ni ostalo niti to, da je igralka zelo podobna Costnerjevi nekdanji ženi.

Novo dekle Kevina Costnerja je 'izrezana podoba' njegove nekdanje žene, poročajo ameriški tabloidi. 46-letna igralka Kelly Noonan zaradi zveze s 70-letnim zvezdnikom polni naslovnice, mnogi pa se ob pogledu nanjo hitro spomnijo Christine Baumgartner, saj sta obe svetlolasi in imata zelo podobne obrazne poteze.

Kelly Noonan, Kevin Costner in Christine Baumgartner
Kelly Noonan, Kevin Costner in Christine Baumgartner FOTO: Profimedia

Zvezdnik in 51-letna oblikovalka torbic sta bila poročena od leta 2004 do leta 2024, skupaj pa imata tri otroke. Costner ima še štiri starejše otroke iz preteklih razmerij. Nekdanja zakonca sta po težki ločitveni vojni uspela doseči dogovor po letu dni od vložitve ločitvenih dokumentov, Baumgartnerjeva pa je kmalu po njunem razhodu srečo v ljubezni našla z nekdanjim sosedom. Igralca so po ločitvi povezovali s pevko Jewel, a sta razmerje oba zanikala.

Govorice, da je Costner v zvezi z nekdanjo soprogo milijarderja Aleca Goresa, so se pojavile nedavno, vir blizu novega para pa je za Page Six povedal, da sta se spoznala prek skupnih prijateljev, njuno razmerje pa naj še ne bi bilo resne narave. "Spoznavata se in se videvata, ko imata čas," je še dodal vir.

kevin costner novo dekle Kelly Noonan žena Christine Baumgartner
Naslednji članek

Hči Elona Muska brez bajne vsote denarja: Živim s sostanovalci

severnik
04. 09. 2025 09.40
In kaj če je podobna? Golf 7 in Golf 8 sta si tudi podobna. Mogoče je imel/a samo motor pokvarjen.
ODGOVORI
0 0
športnik66
04. 09. 2025 09.33
+4
Kevin Kostner...meni res odličen igralec! Pa podoben okus za ženske imava...😉
ODGOVORI
4 0
medekmali medekmali
04. 09. 2025 09.17
+1
v sloveniji se krade na veliko , korupcija je naras xa 300 % aja o tem se ne piše ker je golobcek zrihtal zakon in financiranje
ODGOVORI
3 2
Uporabnik1921539
04. 09. 2025 09.11
+1
pa je res bolano.
ODGOVORI
1 0
medekmali medekmali
04. 09. 2025 08.51
-2
bolano kaj se spravite komenttirar sploh ji ni podobna bolano novinar bolano
ODGOVORI
2 4
