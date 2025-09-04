Novo dekle Kevina Costnerja 'izrezana podoba' nekdanje žene

Novo dekle Kevina Costnerja je 'izrezana podoba' njegove nekdanje žene, poročajo ameriški tabloidi. 46-letna igralka Kelly Noonan zaradi zveze s 70-letnim zvezdnikom polni naslovnice, mnogi pa se ob pogledu nanjo hitro spomnijo Christine Baumgartner, saj sta obe svetlolasi in imata zelo podobne obrazne poteze.
Zvezdnik in 51-letna oblikovalka torbic sta bila poročena od leta 2004 do leta 2024, skupaj pa imata tri otroke. Costner ima še štiri starejše otroke iz preteklih razmerij. Nekdanja zakonca sta po težki ločitveni vojni uspela doseči dogovor po letu dni od vložitve ločitvenih dokumentov, Baumgartnerjeva pa je kmalu po njunem razhodu srečo v ljubezni našla z nekdanjim sosedom. Igralca so po ločitvi povezovali s pevko Jewel, a sta razmerje oba zanikala.
Govorice, da je Costner v zvezi z nekdanjo soprogo milijarderja Aleca Goresa, so se pojavile nedavno, vir blizu novega para pa je za Page Six povedal, da sta se spoznala prek skupnih prijateljev, njuno razmerje pa naj še ne bi bilo resne narave. "Spoznavata se in se videvata, ko imata čas," je še dodal vir.
