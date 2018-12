Novo leto, nov videz: Severina drugačna, kot smo jo vajeni

Uspešna hrvaška glasbenica, ki velja za eno najlepših žensk na Balkanu, je pred kratkim izdala novo pesem z naslovom 'Imaš pravo', za katero je dejala, da je posvečena vsem herojskim ženskam, ki so žrtve različnih oblik nasilja. Sama je nedolgo nazaj bila sodno bitko z nekdanjim partnerjem Milanom Popovićem zaradi deljenega skrbništva nad njunim sinom Aleksandrom. Pred kratkim so srbski tabloidi poročali tudi o tem, da naj bi se njen zakon z Igorjem Kojićem bližal koncu, a je pevka vse govorice zatrla z objavo ene same fotografije in zapisom: ''Volim, što se volimo (Ljubim to, da se ljubiva).''