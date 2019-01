Novo leto, nova barva las: Isla nič več podobna Amy

Tudi igralka Isla Fisher, žena komika Sache Barona Cohena, se je z novim leto odločila za spremembo in si pobelila svoje naravno rdeče lase. Ker je v preteklosti imela "težavo", da so jo pogosto zamenjali s kolegico Amy Adams, se ji zdaj to zagotovo ne bo več dogajalo ...

Ljudje po novem zagotovo ne bodo več zamenjevali Amy Adams in Isle Fischer, saj je slednja z novim letom postala blondinka. FOTO: AP Novo leto, nov videz, bi lahko dejali v primeru igralkeIsle Fisher, ki jo poznamo po filmih, kot so Lovca na družice, London inNočne ptice. Fisherjeva je z vstopom v novo leto postala blondinka, fotografijo je objavila na Instagramu in ob njo zapisala, da je "v 2019 treba biti blond ali iti domov". Zagotovo pa je dobra plat njene spremembe ta, da je ne bodo več zamenjevali z igralsko kolegico Amy Adams, s katero sta si dejansko precej podobni, skupaj pa sta zaigrali tudi v filmu Nočne ptice. Spomnimo se le, da se je Isla iz tega celo ponorčevala. V oddaji Jimmy Kimmel Live! je pred dobrima dvema letoma posnela posebno javno oznanilo, da ona pač ni Amy Adams. Vam je njena preobrazba všeč? Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke