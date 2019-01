Novo leto, nova ljubezen: zvezdnik v objemu osem let mlajše

Jen, kot mu rečejo prijatelji, in Danna sta božične in novoletne praznike preživela skupaj. 22-letna manekenka je s silvestrovanja objavila kar nekaj fotografij, med drugim tudi tisto, na kateri pred novoletno smrečico poljublja svojega izbranca. Na fotografijah sta seveda njena starša ter Jenov brat Jason in njuna starša, Lissette in Heriberto Canela .

Za razliko do Danne pa Jencarlos ni objavil še nobene njune fotografije oziroma je novo leto vzel precej resno in obrnil nov list. Na Instagramu je naredil čistko in izbrisal vse objave, povezane tako z zasebnim življenjem kot z njegovo kariero. Potem ko se je pred dobrimi štirimi leti razšel z venezuelsko igralko Gaby Espino, je bil ves ta čas uradno samski. Čeprav se je ljubezen med njima ohladila, je njun odnos ostal spoštljiv, saj ju povezuje močna in nepretrgana vez - sin Nickolas, ki bo februarja dopolnil sedem let. Gaby ima iz zakona z venezuelskim igralcem Cristóbalom Landerjem še hčerko Oriano.

Lomilec ženskih src pa se po daljšem premoru končno vrača tudi na glasbeno sceno. Oboževalcem je sporočil, naj se pripravijo, saj bo te dni izšel njegov novi singel Lobby (Hotelska avla), ki ga bo pospremil tudi videospot.