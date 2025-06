Novo ljubezen v 20 let mlajši manekenki našel tudi bivši mož Lauren Sanchez

Lauren Sanchez in Patrick Whitesell sta bila poročena 14 let. Par se je poročil meseca avgusta leta 2005 in kasneje povil dva otroka, Evana in Ello. Spomnimo, Lauren ima z igralcem lige NFL Tonyjem Gonzalezom še sina Nikka. Ljubezenska zgodba med Sanchezovo in Whitesellom se je z vložitvijo ločitvenih papirjev končala leta 2019, le nekaj mesecev po tem, ko je revija People potrdila, da se med Lauren in Jeffom Bezosom nekaj plete. Ločitev je bila zaključena istega leta.