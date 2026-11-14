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Tuja scena

Novo poglavje Angeline Jolie: Končno zapušča Los Angeles

Connecticut, 14. 11. 2026 08.00 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
K.A.
Angelina Jolie

Angelina Jolie je na pragu novega življenjskega poglavja. Po prodaji svoje vile v Los Angelesu je kupila novo posestvo v Connecticutu, kjer bo lahko živela po svojih željah. Zvezdnica je selitev napovedala že pred časom, na vzhod ZDA pa se je lahko preselila šele sedaj, saj sta njena najmlajša otroka julija postala polnoletna.

Angelina Jolie začenja novo življenjsko poglavje. Z nakupom posestva v zvezni državi Connecticut se uradno poslavlja od svojega dolgoletnega bivanja v Kaliforniji. S selitvijo na vzhodno obalo Združenih držav Amerike uresničuje svoje napovedi, ki jih je v preteklih letih že večkrat javno izrekla - da se želi preseliti.

Angelina Jolie začenja novo življenjsko poglavje.
Angelina Jolie začenja novo življenjsko poglavje.
FOTO: Profimedia

Podrobnosti o točni lokaciji njene nove nepremičnine v Connecticutu iz varnostnih razlogov ostajajo skrbno varovana skrivnost, kar je skladno z njenim prizadevanjem za ohranjanje zasebnosti svoje številčne družine. Poleg novega doma igralka sicer že ima v lasti stanovanje na Manhattnu, ki ga uporablja le redko, obenem je tudi lastnica hiše v Kambodži, veliko svojega časa pa še naprej namerava preživljati v tujini.

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A glavni razlog, zakaj je igralka vsa ta leta vztrajala v Los Angelesu, je bil neposredno povezan s pravnimi obveznostmi in dogovorom o skrbništvu po odmevni ločitvi od igralca Brada Pitta. Par se je razšel že leta 2016, vendar se je kompleksen in dolgotrajen sodni spor uradno zaključil šele decembra 2024.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta se razšla leta 2016.
Angelina Jolie in Brad Pitt sta se razšla leta 2016.
FOTO: Profimedia

V skladu s sodnimi določili o deljenem skrbništvu je morala Joliejeva prebivati v Kaliforniji, dokler vsi njuni otroci ne postanejo polnoletni. Ključni trenutek zanjo se je tako zgodil julija, ko sta njena najmlajša otroka, dvojčka Knox in Vivienne, dopolnila 18 let. Tako je bila igralka dokončno razbremenjena obveznosti bivanja na zahodni obali, kar ji je omogočilo popolno svobodo pri izbiri novega kraja bivanja.

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Svojo nenaklonjenost življenjskemu slogu v središču filmske industrije je Joliejeva podrobno pojasnila že leta 2024 v odmevnem pogovoru za ugledno publikacijo The Hollywood Reporter. Takrat je poudarila, da njeno bivanje v Los Angelesu ni posledica osebne izbire, temveč izključno pravne prisile, ki je izhajala iz ločitvenega postopka. "Tukaj sem, ker moram biti. Zaradi ločitve. A takoj ko bosta dopolnila 18 let, bom lahko odšla. Ko imate veliko družino, želite, da imajo zasebnost, mir in varnost," je takrat povedala in jasno dala vedeti, da ji okolje v Kaliforniji ni omogočalo ustrezne ravni zaščite pred medijsko izpostavljenostjo, ki jo je želela zagotoviti svojim otrokom v občutljivem obdobju odraščanja.

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Pred nakupom novega posestva na vzhodni obali je igralka uspešno zaključila prodajo svoje prestižne rezidence v uveljavljeni soseski Los Feliz v Los Angelesu. Gre za nepremičnino z izjemno zgodovinsko vrednostjo, ki je bila zgrajena leta 1913 in je nekoč pripadala legendarnemu ameriškemu filmskemu režiserju Cecilu B. DeMilleu.

Režiserka je to impozantno posestvo kupila leta 2017, kmalu po razhodu s Pittom, in zanj takrat odštela 24,5 milijona dolarjev oziroma 22,1 milijona evrov. Glavna stavba obsega približno 1.000 kvadratnih metrov bivalne površine ter vključuje šest spalnic in deset kopalnic, celoten kompleks pa dopolnjujejo skrbno urejeni vrtovi in bazen z neposrednim pogledom na znameniti observatorij Griffith. Čeprav je bila končna cena precej nižja od sprva zahtevane, je letos septembra posestvo prodala za malenkost več, kot ga je kupila.

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Angelina Jolie Brad Pitt nepremičnine Connecticut ločitev selitev

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Janez Jazbinšek
14. 11. 2026 09.35
🤮
Odgovori
0 0
Piko2
14. 11. 2026 08.44
Ne vem no, ma na prvi in drugi sliki nista ista objekta.
Odgovori
+2
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