Novo pričanje Johnnyja Deppa: Bilo je noro, stvar je uhajala izpod nadzora

Saga med nekdanjima zakoncema Johnnyjem Deppom in Amber Heard se nadaljuje. Na sodišču je že drugi dan zaporedoma pričal hollywoodski igralec, ki je delil podrobnosti njunih prepirov. Med drugim je pojasnil, kako se je počutil med navalom nesramnih besed, in razkril, da plavolase igralke ni želel zapustiti, saj se je bal, da si bo po njegovem odhodu kaj naredila. Iz njega so privrele otroške travme, ko je njegova mama zapadla v hudo depresijo po odhodu igralčevega očeta.

Hollywoodski igralec Johnny Depp je že drugi dan zaporedoma pričal v primeru Depp proti Heardovi, saj se je moral zagovarjati zoper obtožbe svoje nekdanje žene Amber Heard, ki ga je obtožila psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja. V sredinem pričanju je povedal, da je kljub toksičnemu odnosu ostal s plavolaso igralko, ker se je bal, da se bo samopoškodovala ali si celo sodila sama. Ob njenem obnašanju se je namreč spomnil na svojo mamo, ki je nekaj mesecev po tem, ko jo je zapustil njen mož, igralčev oče, skušala narediti samomor.

"Nisem ji hotel zlomiti srca," je povedal 58-letni zvezdnik: "Ko je moj oče zapustil mojo mamo, je prvič poskusila narediti samomor. Zbujal sem se s podobo matere v glavi. Njena dejanja so bila neposreden odgovor na očetov odhod. Gospodična Heard je samomor večkrat omenjala, zato je to postalo pomemben dejavnik. To tudi za vedno ostane s teboj, nekje v ozadju tvojih možganov, in tega se pač bojiš. Velikokrat sem jo skušal zapustiti, pa me je ustavila pri dvigalu, kjer je ob varnostnikih jokala in vpila, da ne more živeti brez mene, da bo umrla. Nekajkrat sem tudi pobegnil v svoj dom v Zahodnem Hollywoodu, a je bila v petih minutah že tam v spalni srajci in kričala s parkirišča pred hišo, ne glede na to, da je bila ura štiri zjutraj. Bilo je noro. Stvar je uhajala izpod nadzora."

icon-expand Johnny Depp FOTO: Profimedia

Depp je povedal tudi, da je upal, da bo lahko Amber pomagal, da si bo opomogla in da se bodo stvari izboljšale. "Amber Heard, ki sem jo poznal prvo leto in pol, ni bila ta nasprotnik. Postala je moj nasprotnik in kar koli sem naredil, ni bilo prav, mojih dejanj ni sprejela. Zdelo se je, da čuti do mene čisto sovraštvo. Zdelo se mi je, da se bo prepir, če bom ostal in se prerekal z njo, sprevrgel v fizično nasilje. In velikokrat se je zgodilo prav to. V navalu jeze je besnela, me tepla ter vame metala predmete, kot sta televizijski daljinec in vinski kozarec."

Dodal je tudi, da je kot orožje proti njemu prevečkrat omenjala njegove otroke, saj ga je z besedami, da je slab oče, želela samo prizadeti. "Takrat nisem in nisem mogel razumeti, kako pri 52 letih še vedno delam vse narobe." Dodal je tudi, da v tistem obdobju ni velikokrat videl svojih otrok, ker ga je Amber nenehno potrebovala ob sebi, ga privila nase in ga ni spustila. Njegovi otroci pa so se od Amber zelo hitro oddaljili: "Preprosto nisi pripravljen slišati, da si slab oče. Oseba lahko sprejme samo določeno količino kritike, preden ta načne njeno zavest, njeno srce. Zapre se določen ventil, tako da tega preprosto ne slišiš več. Veš, da to ni res, a vseeno te besede prizadenejo in se ti zarežejo v srce. Začneš verjeti, da je s tabo nekaj narobe."

icon-expand Amber Heard FOTO: Profimedia