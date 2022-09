Novo prijateljstvo: videvata se Emily Ratajkowski in Brad Pitt

Čeprav se že nekaj časa špekulira, da sta Brad Pitt in Emily Ratajkowski par, naj to ne bi držalo. Zvezdnika so sicer v zadnjih tednih večkrat opazili skupaj, a sodeč po informacijah vira blizu manekenke in igralca se on ne sestaja z nobeno, 31-letnica pa je pred kratkim vložila zahtevo za razvezo od moža, ki naj bi ji bil nezvest.