Novo razvedrilo milijonarjev: spopad v areni v stilu Iger lakote

Njihova 'nova igra' bo temeljila na znanstveno fantastičnem filmuIgre lakote iz leta 2012, ki je nastal po istoimenskem romanu Suzanne Collins. Zgodba nas prestavi v prihodnost, v čas, ko so ZDA zaradi požarov, suše in lakote popolnoma opustošene. Vsako leto na ruševinah nekdanje Severne Amerike Kapitol naroda države Panem prisili vseh svojih dvanajst okrožij, da na Igre lakote pošlje po enega najstnika in najstnico. Igre so kazen za preteklo vstajo in taktika ustrahovanja, ki jo izvaja vlada. Dogodek, v kateri se morajo ''izbrani'' tekmovalci v areni spopasti do smrti, prenašajo vse televizijske postaje v državi. Zmagovalec in obenem edini preživeli je nagrajen s slavo in bogastvom.