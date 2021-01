Novoletna zaobljuba Kate Hudson: znova se želi zbližati z očetom

Hollywoodska igralka Kate Hudson upa, da se bo leta 2021 lahko spet zbližala z očetom Billom Hudsonom , s katerim sta se v preteklih letih precej odtujila. Bill je bil med letoma 1976 in 1982 poročen z njeno mamo Goldie Hawn , kasneje se je poročil s Cindy Williams , s katero ima dva otroka Emily Hudson in Zacharyja Hudsona , a sta se zakonca leta 2000 razšla.

O novoletni zaobljubi je 41-letna igralka spregovorila v podkastuSibling Reverly, ki ga ustvarja z bratom Oliverjem Hudsonom. "Veš, o čem sem razmišljala v zadnjem času. O očetu. Razmišljala sem tudi o najinih sestrah in bratih. Imava štiri brate in sestre, s katerimi nisva povezana,"je dejala, kjer je omenila tudi polbrata Wyatta, sina Kurta Russlla, dolgoletnega partnerja njene mame, in 15-letnoLalania Hudson, ki jo ima Bill s Caroline Graham.

"Razmišljala sem o tem, kako se vsi staramo. Bilo bi lepo, če bi se povezali. Toliko smo se pogovarjali o odnosih med brati in sestrami ter o dobrih in slabih odnosih. Pomembno je, da stopimo v stik z vsemi, ker vsi sestavljamo družino Hudson,"je še povedala zvezdnica.

Igralka je leta 2016 v intervjuju voditelju Howardu Sternupovedala, da je očetu odpustila, ker je zapustil družino. "Resnično se zavedam, da je to nekaj, s čimer moram živeti, čeprav je boleče. Zato mu odpuščam," je takrat dejala.