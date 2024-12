Novoletna zaobljuba Paula McCartneyja: Končati želim nov album

Glasbenik Paul McCartney ima za leto 2025 velike načrte. Pred dnevi je 82-letni glasbenik nekdanje skupine The Beatles odgovoril na vrsto vprašanj oboževalcev na svoji spletni strani, vključno s tem, kakšna je njegova novoletna zaobljuba. "Delal sem na veliko pesmih in sem moral to delo odložiti zaradi turneje," je zapisal in dodal: "Tako da upam, da se bom vrnil k temu in dokončal te pesmi. Torej ... Moja novoletna zaobljuba je, da končam nov album!"

McCartney je razkril tudi svoje počitniške načrte, ki vključujejo zaslužen počitek po številnih koncertih turneje Got Back. "Božič je, zato je zame čas za družino. Pravzaprav smo že vse okrasili. In jaz sem eden tistih fantov, ki radi pretiravajo z okraski, zato potrebujem minuto, da se usedem, sprostim in uživam v njih," je priznal.

McCartney je svoj zadnji solo album McCartney III izdal leta 2020, ta pa predstavlja tretji del glasbene trilogije, ki se je začela z njegovim samostojnim albumom McCartney iz leta 1970, kasneje pa mu je leta 1980 sledil McCartney II.

Decembra 2020 je zvezdnik v oddaji The Howard Stern Show razkril, da se je Taylor Swift odločila premakniti datum izida svojega albuma Evermore, da ne bi bil v nasprotju z McCartneyjevim. "S Taylor Swift sem naredil naslovnico za Rolling Stone in pred kratkim mi je poslala e-pošto in rekla: 'Nikomur nisem povedala, ampak imam še en album,'" se je spominjal in dodal:"In rekla je: 'Torej nameravala sem ga izdati na svoj rojstni dan. Ampak izvedela sem, da boš svoj album izdal 10., zato sem ga prestavila na 18'." Zvezdnik je bil nad njeno gesto navdušen.