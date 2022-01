Novoletna želja Christine Applegate: zdravilo za multiplo sklerozo

Zvezdnica, ki so ji lani diagnosticirali multiplo sklerozo, svojih želj ni skrivala: "Morda zdravilo za MS?" je odgovorila. Kronična bolezen osrednjega živčevja namreč zaenkrat še ni ozdravljiva, s pomočjo zdravljenja pa se lahko blažijo zgolj njeni simptomi in potek, navaja klinika Mayo . Bolezen pogosto človeka onesposobi, saj moti pretok informacij med možgani in telesom.

50-letna igralka je avgusta lani na družbenem omrežju zapisala: "Pozdravljeni, prijatelji. Pred nekaj meseci so mi diagnosticirali MS. Bilo je čudno potovanje. Ampak imam podporo znancev, ki imajo tudi to bolezen. Bila je težka pot, ampak kot vsi vemo, se pot nadaljuje – razen če nek bedak nanjo nastavi oviro." Nekaj dni kasneje ji je v oporo stopila njena soigralka iz filma To sladko bitje Selma Blair, ki se prav tako že nekaj let spopada s to zahtevno boleznijo. "Rada te imam in vedno bom ob tebi," ji je zapisala v odgovor na tvit in se pošalila, da jima bosta družbo delala tudi njuna dva otroka, Arthur in Sadie, ki sta dobra prijatelja.