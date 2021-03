Novopečena mamica Maja Šuput objavila prvo fotografijo sina

Od trenutka, ko sta oktobra lani sporočila novico, da bosta postala starša, je pevka prek družbenih omrežij delila sladke trenutke iz obdobja nosečnosti. Prvo nosečnost je Maja zelo dobro prenašala in v teh mesecih še dodatno skrbela za svoje zdravje ter se veliko gibala in telovadila pod nadzorom osebne trenerke. Pred porodom pa se je oboževalcem še pohvalila, kako lepo je uredila čudovito otroško sobo .

Maja in 37-letni Nenad sta lani praznovala tretjo obletnico zveze. Spoznala sta se leta 2015, poročila pa sta se po letu in pol razmerja, na istrskem slavju pa so jima družbo delali samo najbližji prijatelji in sorodniki.