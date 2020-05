Novopečena starša s hčerko prvič ujeli v objektiv

Novopečena starša so paparaci tokrat ujeli na enem od prvih družinskih sprehodov. Najprej je voziček, v katerem je spala njegova hčerka, potiskal Rupert, nato pa še njegova izbranka. Zaljubljenca sta sprehod izkoristila tudi, da sta v miru spila kavo, zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti po svetu zaradi pandemije koronavirusa, pa sta nosila tudi zaščitni maski.

31-letni igralec Rupert Grint in njegova 28-letna srčna izbranka Georgia Groome sta se na začetku maja razveselila rojstva prvorojenke, katere ime za zdaj ostaja še skrivnost. Zvezdnik filmov o čarovniku Harryju Potterju se je namreč zavil v molk, v nasprotju z nekaterimi zvezdniškimi starši, ki ime svojih otrok hitro obelodanijo.

Rupert Grint in Georgia Groome s hčerko na sprehodu.

Rupert in Georgia, ki sta skupaj že od leta 2011, sta znana po tem, da se ne izpostavljata v javnosti oziroma niti ne delita podrobnosti svojega življenja, ampak to storita le, ko je to nujno potrebno. Na primer, ko je pred dnevi na svet prijokala njuna prvorojenka, sta veselo novico obelodanila preko skupnega predstavnika za javnost.