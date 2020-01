Nuša priznala, da se je v šov Sanjski moški prijavila zaradi prepoznavnosti

Nuša Rojs je vse večja konkurenca tekmovalkam v šovu Sanjski moški Hrvaške, o njeni predanosti in iskrenosti pa je začel dvomiti Mijo Matić. Slovenka je priznala, da je v šov prišla tudi zaradi lastne koristi, se bodo zato njegova čustva do Nuše ohladila?

V hiši sanjskega moškega je vse več napetosti, vrtnic je vse manj prav tako tudi deklet. Med njimi so se, čeprav se borijo za Mija Matića, spletle številne prijateljske vezi, zato so bile tekmovalke razočarane, ko je pred kratkim izpadla Anita Martinović, a šov se nadaljuje.

Nekatera dekleta so uživala na izletu. FOTO: Warner Bros.

Mijo je pet izbrank povabil na izlet na obalo, Nuša Rojs in Barbara Mucić pa sta ostali sami v hiši. Dekleti, ki se ne razumeta najbolje, sta se znova sporekli, tokrat zaradi Nušinega skrivnega dnevnika. Po vrnitvi v hišo so Mija presenetile govorice, da je ena od kandidatk prišla v šov zaradi prepoznavnosti in ne zato, da bi našla pravo ljubezen. Sumil je, da je to Štajerka Nuša, zato jo je povabil na pogovor.

Nuša je priznala, da je prišla v šov tudi zaradi sebe in prepoznavnosti. To je tudi ni sram priznati:"Mislim, da nisem edina, ki je v šov prišla zaradi sebe, promocije in priložnosti, ki bi jih lahko dobila. Sem pa edina, ki ti je to priznala."

Mijo je Nušo poklical na zagovor. FOTO: Warner Bros.

"Razvila so se neka čustva, zato me je to malo prizadelo,"je dejal Mijo po njunem pogovoru. Se je Mijeva ljubezen do Nuše ohladila?