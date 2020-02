Nuša Rojs o svoji izkušnji v šovu: Stojim za svojimi odločitvami

Kakšna je bila izkušnja, bi naredila kaj drugače, če bi šla še enkrat v šov? Bila je super izkušnja, prav ničesar ne bi spreminjala. Vedno sem bila svoja in stojim za sabo in svojimi odločitvami.

Kako si se spoprijemala z novim okoljem in oddaljenostjo od svoje družine? Na začetku mi je bilo super, drugačno okolje, jezik, vse situacije, izzivi. Proti koncu pa sem si vedno bolj želela, da bi se lahko s kom vsaj za trenutek pogovorila o svojih občutkih v slovenščini, bila s svojo družino in živalicami, ki jih imam doma.

Si s katero od sotekmovalk ostala v stikih? Emily je postala skozi šov moja najboljša prijateljica, saj imava enak pogled na svet in najine misli in izjave za kamero so bile večkrat enake. In še danes je tako, ostajava prijateljici.

Ko si sama videla celoten šov po televiziji, te je mogoče katera od sotekmovalk razočarala s svojimi izjavami? Ne bi rekla, da me je kdorkoli razočaral, ker si z nikomer nisem bila tako blizu, da bi to dopustila.

Tvoji družinski člani so te šele sedaj videli po televiziji, ko je bil šov predvajan v Sloveniji. Kakšen je bil njihov odziv? Moji domači so že vsega hudega in dobrega vajeni z menoj. Mislim, da jih nič več ne preseneti. So pa izjemno ponosni, da se nisem kregala in delala drame po nepotrebnem tako kot nekatere tekmovalke.

Kako se soočaš s prepoznavnostjo sedaj, ko je bil Sanjski moški Hrvaške predvajan tudi na naši televiziji?

Jaz sem bolj malo po ulicah, ne hodim okrog po pijačah in po mestu in se ne izpostavljam veliko. Ampak ko grem, ko imam kakšne opravke, vedno naletim na koga, ki bi rad malce poklepetal ali se fotografiral. To mi je všeč, vedno sem bila zelo dostopna in odprta za pogovor in ne bi imela nič proti, če bi se tako nadaljevalo.

Ti je šov prinesel tudi kaj več kariernih priložnosti?

Zadnjih šest let delam na tem, da bi bilo drugače, boljše. Moje pesmi so bolj poslušane, videospoti so bolj gledani, ljudje me poznajo, je nekaj povpraševanj za nastope, ampak še vedno mi veliko manjka do kariere, ki si jo želim. Vem, da se to ne zgodi čez noč zaradi ene oddaje, to se zgodi s trdim delom v ozadju, ki ga 80 odstotkov ljudi ne vidi.

Kako se bo končala romanca med Mijem in Nušo, si poglejte nocoj, ko bo na POP TV finale Sanjskega moškega Hrvaške. Zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.