O čem govori zmagovalna pesem Evrovizije z naslovom Bangaranga?

Bolgarka Dara je zmagovalka letošnje Evrovizije, prepričala pa je s pesmijo z nenavadnim naslovom in spevnim refrenom. Veliko pozornosti je požela že takoj po nastopu v polfinalu, odzivi uporabnikov družbenih omrežij pa so se kar zvrstili. Mnogi so se že takrat spraševali, o čem pa pesem z naslovom Bangaranga govori?

Dara je zmagovalka jubilejne 70. Evrovizije. FOTO: Profimedia

Čeprav se zdi, da je beseda izmišljena, ima izraz korenine na Jamajki. Beseda bangarang' izvira iz jamajškega patoisa, kreolskega jezika, ki se govori na Jamajki, in se najpogosteje uporablja za kaos, nered, upor ali represijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V različici bolgarske pesmi so besedo prilagodili v 'Bangaranga', po interpretacijah oboževalcev in komentatorjev Evrovizije pa simbolizira močno in uporniško žensko.

'Bolgarija se je na Evrovizijo vrnila boljša kot kdaj koli'

Že po Darinem nastopu v drugem polfinalnem večeru so družbena omrežja postala pozorna nanjo. Gledalci in oboževalci Evrovizije so se spraševali, kdo je karizmatično dekle, mnogi pa so ji že takrat pripisali zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Ne moreš biti Dara, ne da bi bil karizmatičen. Bolgarija ne bo nikoli imela boljše predstavnice od nje," je bil prepričan eden, drugi uporabnik spleta pa je zapisal: "Dara iz Bolgarije nam je postregla z vsem, kar smo si zaželeli iz Bolgarije." Tretji je dodal: "Dara je vse, kar si srbski pevci želijo biti, a ne vedo, kako!" Četrti pa je bil prepričan: "Bolgarija se je na Evrovizijo vrnila močnejša kot kdaj koli prej!"