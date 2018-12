O čem sta govorili Michelle in Meghan na svojem prvem srečanju?

Po poročanju tujih medijev sta se pred kratkim prvič sestali nekdanja prva dama Združenih držav Amerike, Michelle Obama , in vojvodinja susekška, Meghan Markle . Michelle se je mudila v britanski prestolnici na predstavitvi svoje knjige Becoming, literarnega dogodka pa se je udeležila tudi Meghan.

Viri so za medije povedali, da sta se dami v svojem prvem pogovoru dotaknili številnih tematik, med katerimi je bilo največ poudarka na šolstvu ter vlogi žensk v svetu. ''Spregovorili sta tudi o nosečnosti in vzgoji otrok – glede na to, da ima nekdanja prva dama s tem že nekaj izkušenj, vojvodinja pa je trenutno v pričakovanju svojega prvega otroka,'' so dodali viri.

Dve vplivni ženski sta tako prvič izmenjali nekaj besed in delili mnenja in poglede na aktualno problematiko ter nekatere bolj osebne, družinske zadeve. Michelle je sicer že spoznala ostale člane kraljeve družine, s soprogom pa sta se udeležila tudi Meghanine in Harryjeve poroke, na kateri pa se niso utegnili pogovarjati o ničemer konkretnejšem.

Michelle je splošno znana po topli in prijetni naravi, zato se je pred leti priljubila tudi britanski kraljici Elizabethi, katero je na enem izmed srečanj tudi objela. V dolgih letih Barackovega predsednikovanja sta se njegova in kraljeva družina večkrat sestali in uspeli stkati prijateljske vezi, vzajemna naklonjenost pa je zdaj zrasla tudi med Michelle in Meghan.

Nekdanja prva dama je delila tudi svoje mnenje o vojvodinji susekški in povedala: ''Mislim, da si Meghan, tako kot jaz, nikoli ni predstavljala, da bo imela takšno življenje, kot ga ima zdaj. Ob vsem dobrem pa je prisoten tudi pritisk – tako znotraj samega sebe kot iz zunanje okolice, kar je lahko na trenutke tudi precej utrujajoče. Moj nasvet za Meghan bi bil, naj nikamor ne hiti in naj si za vsako stvar vzame čas za premislek. Mislim, da ima dobre možnosti, da svoje sporočilo in poslanstvo prenese med množico in obenem živi srečno življenje, sploh če to, kar dela, sovpada z njeno osebnostjo.''