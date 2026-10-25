O domnevnih obtožbah vojvodinjinega očeta prva svarila njegova bivša žena?

Za domnevne zlorabe otrok in posedovanje otroške pornografije, zaradi katere policija preiskuje Thomasa Markla starejšega , naj bi prva vedela njegova nekdanja soproga Roslyn Loveless . Kot so za Page Six dejali viri, naj bi prav ona o tem posvarila v pismu, ki ga je poslala leta 2019 Metropolitanski policiji, ti pa so ga posredovali Meghan Markle . Loveless, ki je bila z vojvodinjinim očetom poročena med letoma 1964 in 1975, je umrla leta 2024.

Natančna vsebina pisma javnosti ni znana, da ga je dobila in jo je zapisano zelo pretreslo, pa je v odzivu na obtožbe, ki so doletele očeta, potrdila vojvodinja. Ta je dodala, da naj bi ji policija zagotovila, da zadevo preiskuje, a so pri Metropolitanski policiji nedavno dejali, da so Meghan res oni obvestili o pismu, sami pa zadeve niso preiskovali ali o tem obvestili drugih agencij.

Da naj bi vojvodinjinega očeta preiskovala policija, je prvi poročal The Sun, prijavo zoper Markla starejšega pa naj bi podal njegov sin, ki je v očetovi hiši na Filipinih našel fotografije in videoposnetke z obremenilno vsebino, ki jo je predal organom pregona. 82-letni Thomas Markle je vse obtožbe zanikal in jih v intervjuju za Daily Mail označil za laži.

"Sem šokiran, prizadet in razburjen, da me sin obtožuje takih stvari. Kaj takšnega ne bi mogel nikoli storiti. To je najhujša stvar, ki me lahko kdo obtoži," je dejal Markle starejši. Na njegovo stran je stopila tudi Meghanina polsestra Samantha.