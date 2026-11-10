Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

O Russllu Brandu pred 20 leti svarila že pop zvezdnica Dannii Minogue

London, 10. 11. 2026 10.01 pred 19 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Russell Brand in Dannii Minogue

O posilstva in spolnega napada obsojenem komiku je pred dvema desetletjema svarila že pop pevka Dannii Minogue. Ta je leta 2006 za Mirror dejala, da je zvezdnik 'popolnoma nor' in ga označila za 'zlobnega predatorja', potem ko je gostovala v eni od epizod njegove oddaje.

"Menim, da zagotovo ni pozdravil svoje odvisnosti od seksa. Ne zna sprejeti zavrnitve," je pred dvema desetletjema za Mirror o Russllu Brandu dejala avstralska pevka Dannii Minogue. Podrobno je opisala svojo izkušnjo z zvezdnikom, pri katerem je gostovala v eni od oddaj, ki so jo takrat le kratek čas predvajali na MTV-ju. "Ves čas je imel šokantne opazke, ki jih nočem niti ponoviti," je dejala sedaj 55-letnica.

Dannii Minogue
Dannii Minogue
FOTO: Profimedia

"Že samo, če pomislim na te besede, bom zardela," je takrat priznala in dodala, da je Brand komentiral njen dekolte, po hodniku pa jo je zasledoval in jo skušal prepričati, naj mu da svojo telefonsko številko. "Preprosto ni moj tip moškega," je dejala za Mirror in dodala, da komik vedno gre korak predaleč, a pri tem ne dovolj daleč, da bi v obraz dobil klofuto.

Preberi še Russell Brand spoznan za krivega posilstva in treh spolnih napadov

Sestra z grammyjem nagrajene pevke Kylie Minogue je izpostavila, da je Brand sicer zelo inteligenten, a nosi preveč ličil: "Običajno so mi všeč moški s črtalom za oči, saj so lahko zelo seksi. A ne Russell Brand. Nikakor in nikoli ne on," je pred 20 leti povedala Dannii.

Russell Brand je bil spoznan za krivega posilstva in spolnega napada.
Russell Brand je bil spoznan za krivega posilstva in spolnega napada.
FOTO: Profimedia

Intervju je v javnosti znova zaživel že leta 2023, ko so se pojavile obtožbe, da je sedaj 51-letnik serijski spolni napadalec žensk, pred dnevi pa so ga na sodišču v Londonu spoznali za krivega posilstva in spolnega napada, zaradi česar so ga obsodili na 10 let in šest mesecev zaporne kazni. Zvezdnika še vedno preiskujejo zaradi dveh posilstev.

Preberi še Russellu Brandu deset let in pol zaporne kazni zaradi posilstva in napadov

Brand, ki ima z ženo Lauro tri otroke, ta pa ga je ves čas sojenja podpirala in mu stala ob strani, je bil pred tem poročen s pevko Katy Perry. Ta se na sodišču ni pojavila, prav tako pa ni želela komentirati njegove obsodbe. Se je pa dve leti po njunem razhodu v intervjuju za Vogue navezala na njegove skrivnosti in dejala, da jih zapisane skrbno hrani v svojem sefu, saj ne ve, kdaj ji bodo morda te prišle prav, da jih uporabi zoper njega.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
russell brand dannii minogue pevka komik obtožbe kazen

Na zabavi igralca Jamieja Foxxa zabodli gosta

24ur.com Anna Faris znanega režiserja obtožila spolnega nadlegovanja
24ur.com Kylie Minogue tudi v 2024 intrigira s čudnim, slabim in zanimivim
24ur.com Zasenčil Kylie Jenner? Maneken trdi, da je bil zaradi kraje pozornosti odpuščen
24ur.com Ali je Lizzo na MTV-jevi podelitvi odgovorila na žaljive komentarje?
Moskisvet.com Zvezdnica šokirala z razkritjem: "Posilil me je prijatelj"
24ur.com Millie Bobby Brown znova nad tabloide: Radi se znašajo nad mano
24ur.com Roma Child z novostjo, ki je komad in pol
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Comfortably numb
10. 11. 2026 10.20
Zanimivo, ko je začel govoriti kontra woke agendiin malo bolj sredinsko stališče kazat, so se kar naekrat obtožbe pojavile, prej pa zatišje...
Odgovori
0 0
Roadkill
10. 11. 2026 10.13
Pa če je bila gospa Dannii do sedaj tiho bi bila lahko še naprej
Odgovori
0 0
Roadkill
10. 11. 2026 10.12
Glede obtožb ne vem in se presenečen ker tip je model po tem kar sem do sedaj slišal od njega
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Spoznali smo jo na Talentih, zdaj se je razveselila sina
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Na TikToku odkrili več kot 1000 posnetkov z zlorabami otrok, številka ogledov je pretresljiva
Na TikToku odkrili več kot 1000 posnetkov z zlorabami otrok, številka ogledov je pretresljiva
Hčerka Sylvestra Stallona se bo poročila, igralec pa priznava, da mu ni lahko
Hčerka Sylvestra Stallona se bo poročila, igralec pa priznava, da mu ni lahko
zadovoljna
Portal
Kate Middleton znova v pomembni vlogi: ob kraljici Camili pritegnila vse poglede
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Dolgo sta skrivala čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
Dolgo sta skrivala čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
vizita
Portal
Križanke, knjige ali računalnik? Znanstveniki ugotovili, katere dejavnosti so povezane z manjšim tveganjem za demenco
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
cekin
Portal
Službe, ki jih mladi zapuščajo najhitreje: plača ni več glavni razlog
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
moskisvet
Portal
Legendarni košarkar Peter Vilfan v bolnišnici, čaka ga operacija
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
dominvrt
Portal
Škodljivci že čakajo na vašem vrtu: 7 skrivališč, ki jih morate preveriti še pred pomladjo
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
okusno
Portal
Pozabite na rezanje peciva: Te prikupne pitice spečemo kar v pekaču za mafine
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'
Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
voyo
Portal
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Brez konca
Brez konca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022