O Russllu Brandu pred 20 leti svarila že pop zvezdnica Dannii Minogue

"Menim, da zagotovo ni pozdravil svoje odvisnosti od seksa. Ne zna sprejeti zavrnitve," je pred dvema desetletjema za Mirror o Russllu Brandu dejala avstralska pevka Dannii Minogue. Podrobno je opisala svojo izkušnjo z zvezdnikom, pri katerem je gostovala v eni od oddaj, ki so jo takrat le kratek čas predvajali na MTV-ju. "Ves čas je imel šokantne opazke, ki jih nočem niti ponoviti," je dejala sedaj 55-letnica.

Dannii Minogue FOTO: Profimedia

"Že samo, če pomislim na te besede, bom zardela," je takrat priznala in dodala, da je Brand komentiral njen dekolte, po hodniku pa jo je zasledoval in jo skušal prepričati, naj mu da svojo telefonsko številko. "Preprosto ni moj tip moškega," je dejala za Mirror in dodala, da komik vedno gre korak predaleč, a pri tem ne dovolj daleč, da bi v obraz dobil klofuto.

Sestra z grammyjem nagrajene pevke Kylie Minogue je izpostavila, da je Brand sicer zelo inteligenten, a nosi preveč ličil: "Običajno so mi všeč moški s črtalom za oči, saj so lahko zelo seksi. A ne Russell Brand. Nikakor in nikoli ne on," je pred 20 leti povedala Dannii.

Russell Brand je bil spoznan za krivega posilstva in spolnega napada. FOTO: Profimedia

Intervju je v javnosti znova zaživel že leta 2023, ko so se pojavile obtožbe, da je sedaj 51-letnik serijski spolni napadalec žensk, pred dnevi pa so ga na sodišču v Londonu spoznali za krivega posilstva in spolnega napada, zaradi česar so ga obsodili na 10 let in šest mesecev zaporne kazni. Zvezdnika še vedno preiskujejo zaradi dveh posilstev.