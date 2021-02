O sadističnih nagnjenjih Marilyna Mansona spregovorila tudi Jenna Jameson

Po tem, ko so v Hollywoodu zadnjih nekaj let zavzele zgodbe spolnega, fizičnega in duševnega nasilja moških nad ženskami, se zdi, da se prah nikakor ne poleže. Tokrat je na udaru svetovno znani glasbenik Marilyn Manson, ki ga nekdanje partnerice obtožujejo nasilnih razmerij, ki so jim povzročile posttravmatsko stresno motnjo in depresijo. Oglasila se je še ena njegova nekdanja partnerica, tokrat znana igralka iz filmov za odrasle Jenna Jameson.

Jenna Jameson je še ena od nekdanjih partneric pevca Marilyna Mansona, ki se je javno izpostavila in delila svojo izkušnjo z glasbenikom. Zvezdnika sta bila par v 90. letih prejšnjega stoletja in Jenna je njun odnos opisala kot 'zelo čuden'.

icon-expand Jenna Jameson FOTO: Profimedia

"Vmes se kar nekaj časa nisva videla, saj sem zadevo začasno prekinila po tem, ko mi je nonšalantno rekel, da imam blodnje, ko sem ga soočila z grožnjo, ko mi je rekel, da me želi živo zažgati,"je povedala in dodala: "Kar se seksa tiče, zelo rad je grizel." Povedala je, da so ga njegove seksualne želje zaskrbele in da ji ni bilo vseeno, česa si je želel. Vznemirjujoče je bilo, kakšne želje je imel, je še povedala.

Dodala je sicer, da so bile vse izkušnje z Mansonom sporazumne, a vseeno dodala, da je Manson velik zalogaj in da odnos z njim nikakor ni lahek."Enkrat se je z menoj začel pogovarjati zelo nasilno. Takrat sem ga samo pogledala in rekla 'Adijo, Brian'. Tudi modrice, ki mi jih je zadal z grizenjem, niso bile najbolj zabavne, saj me je zaradi tega bolelo celo telo."

icon-expand Marilyn Manson FOTO: Miro Majcen

Ko sta se razšla, ni bilo prevelike drame, pravi Jenna, saj je bil takrat na vrhuncu svoje slave in se je že takrat zavedala, da ima na voljo veliko deklet, ki si želijo biti z njim. "Hitro me je prebolel," je povedala Jamesonova. Jenna in Manson sta se spoznala leta 1997 na premieri filma Private Parts, v katerem je plavolaska zaigrala. Njuno zvezo je igralka opisala tudi v svoji knjigi How to make love to a porn star, kjer se je dotaknila več svojih zvez.