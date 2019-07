O smrti 20-letnega igralca spregovorili tudi njegova mama in sestra

Nedavno smo pisali o tragični smrti igralca Camerona Boycea, ki je zaradi epileptičnega napada umrl med spanjem. Oče pokojnega se je že zahvalil za vso podporo, sedaj pa sta se oglasili tudi njegova mama Libby in sestra Maya.

V filmskem svetu je nedavno odjeknila tragična novica, saj je v spanju umrl mlad igralec Cameron Boyce. Libby Boyce, mama pokojnega 20-letnega igralca, je pretrgala tišino in spregovorila o tragični izgubi. Na Instagramu je delila ganljivo fotografijo in ob njej zapisala: "On je moj kompas." Na črnobeli fotografiji se s sinom objemata in uživata v skupnem trenutku.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

20-letni igralec je nepričakovano umrl na svojem domu v Los Angelesu zaradi epileptičnega napada. Oče pokojnega se je pred kratkim že zahvalil za vso podporo in ljubezen, ki jo je družina prejela od oboževalcev in vseh, ki so poznali vzhajajočo filmsko zvezdo.

Žalujoča družina je ustanovila fundacijo v spomin preminulemu igralcu Cameronu. FOTO: Profimedia