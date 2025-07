Oasis po 16 letih spet na odru: med koncertom so se poklonili Diogu Joti

Oboževalci zasedbe Oasis so po skoraj dveh desetletjih prišli na svoj račun. Na stadionu Principality v Cardiffu so po 16 letih nastopili člani rock zasedbe z bratoma Gallagher na čelu. Z dvournim nastopom sta otvorila koncertno turnejo, ki sta jo razprodala v hipu. Med čustvenim večerom sta se nekdaj močno skregana brata pred več kot 60.000 glavo množico poklonila tudi preminulemu nogometnemu asu Diogu Joti.

Zasedba Oasis je z včerajšnjim nastopom končala 16-letni premor z udarnim koncertom v Cardiffu, ki je navdušil množico, željno podoživeti slavo skupine iz devetdesetih let. Oboževalci so za koncert, za katerega so leta mislili, da se ne bo uresničil, pripotovali z vseh delov sveta.

Oasis FOTO: Profimedia icon-expand

Brata Noel in Liam Gallagher sta na oder prikorakala v objemu in s tem pozabila na desetletja bratskih sporov, ki so terjali delovanje njune skupine. Po uvodu, polnem bratskega veselja, sta preostanek približno dveurega koncerta stala približno devet metrov narazen in se komaj da pogledala.

Sorojenca, ki sta s skupino začela delovati leta 1991, sta se prepirala že od mladosti, skupnega jezika pa nista uspela najti, kljub temu da sta bila del ene izmed najbolj vročih rock skupin tistega časa. V Veliki Britaniji je bil njihov uspeh generacijski pojav, podoben Beatlom v 60. ali Sex Pistolsom v 70. letih.

S skladbo Live Forever so se poklonili preminulemu Diogu Joti

Na koncertu ni manjkalo uspešnic, kot so Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova, Stand by Me in drugih. Med skladbo Live Forever se je na stadionu Principality več kot 60.000 ljudi poklonilo nogometnemu igralcu Diogu Joti, ki je v četrtek s svojim mlajšim bratom umrl v prometni nesreči, novica pa je močno pretresla svet nogometnih navdušencev. Med čustvenim trenutkom so na ogromnem ekranu projecirali fotografijo nogometnega zvezdnika.

Ogromna množica se je med koncertom poklonila preminulemu nogometašu. FOTO: Profimedia icon-expand