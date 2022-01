Ob stotem rojstnem dnevu Betty White v kinih njene zadnje besede publiki

Igralka Betty White je 20. decembra posnela videosporočilo za svoje oboževalce, ki je bilo del scenarija dokumentarnega filma ob igralkinem stotem rojstnem dnevu. Takrat ni nihče niti pomislil na to, da bo 99-letnica le nekaj dni pozneje umrla na svojem domu, saj je bila dobrega zdravja in vitalna kot zmeraj. Film so nameravali poimenovati Betty White: 100 Years Young (Betty White: 100 let mlada), po njeni smrti na zadnji dan leta 2021 pa o usodi projekta niso bili več prepričani.

Betty White bi 17. januarja dopolnila sto let. Posebej za to priložnost se je zbrala ekipa, ki je posnela dokumentarni film o življenju te legendarne in zelo priljubljene igralke, predvajan pa naj bi bil izključno v na večer njenega jubileja. A načrti so se spremenili, ko je igralka 31. decembra na svojem domu umrla za posledicami kapi, ki jo je doživela na božični dan.

icon-expand Betty White FOTO: Profimedia

"Video je bil Bettyjina ideja," je povedal producent filma, Steven Boettcher. "Želela je izkazati hvaležnost svojim oboževalcem, zato se je uredila posebej za to priložnost in stopila pred kamero," je še dodal. Veselja poln videoposnetek je bil posnet na njenem domu v Kaliforniji, izkazalo pa se je, da so bile to tudi njene zadnje besede, ki jih je namenila javnosti.

Videosporočilo je sedaj vključeno v prenovljen film, ki se je iz praznovanja rojstnega dne spremenil v praznovanje življenja in kariere Betty White. Datum predvajanja ostaja nespremenjen, dokumentarec pa je dobil nov naslov: Betty White: A Celebration (Betty White: Praznovanje). Predvajan bo v 1500 kinodvoranah po vsej državi. "To so bile zadnje besede, ki sem jih jaz ali kdo drug iz ekipe slišal iz Bettyjinih ust, zato so nekoliko grenko-sladke," je o videu razkril Boettcher. V filmu bodo prikazani prizori ključnih trenutkov njene kariere in odmevnejši intervjuji z gosti, med katerimi sta tudi Ryan Reynolds in Carol Burnett. Producent je njeno življenje in kariero spremljal tako dolgo, da se je zvezdnica pogosto pošalila, da je bil zadnjih deset let 'vdelan' v njeno življenje.

Po zvezdničini nepričakovani smrti se je ekipa odločala, ali bi premiero filma iz spoštovanja do igralke odpovedala. "Bettyjina ekipa je bila trdno odločena, da bomo priprave na premiero nadaljevali, saj bi si tega želela tudi ona," je še povedal producent. Boettcherju pa se je zdelo pomembno, da poleg spremembe naslova in vključitve Bettyjinega sporočila doda še besede igralk Valerie Bertinelli, ki je skupaj z Betty zaigrala v seriji Norišnica v Clevelandu, in Jennifer Love-Hewitt, s katero sta se spoprijateljili leta 2011, ko sta skupaj snemali film Združena v ljubezni.