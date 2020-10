Ob drugi obletnici poroke dobila darilo: na poti je dojenček

Joshua Kushner in Karlie Kloss sta pred dnevi praznovala drugo obletnico poroke.

28-letna manekenka Karlie Kloss in Joshua Kushner bosta postala starša, ekskluzivno poroča portal People.

"Karlie je presrečna, ker v letu 2021 pričakuje svojega prvega otroka," je za People povedal vir, ki je blizu nosečnici. "Gotovo bo najčudovitejša mati."

Karlie in 35-letni Joshua (mlajši brat Jareda Kushnerja, ki je poročen zIvanko Trump) sta 18. oktobra praznovala drugo obletnico poroke. Spomnimo, da sta si poročne zaobljube najprej izmenjala leta 2018 v New Yorku v intimnem krogu družine in prijateljev (povabljenih je bilo manj kot 80 svatov), nato pa sta imela junija naslednje leto malce večjo poroko, kamor sta povabila tudi svoje slavne prijatelje.

Na poroko sta prišla tudi Orlando Bloom in Katy Perry, pa tudi priznani modni novinar Derek Blasberg ter urednica revije GarageDasha Zhukova.