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Ob 25-letnici tragične smrti Aaliyah pripravljajo velik glasbeni poklon

New Orleans, 28. 06. 2026 09.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Aaliyah

Četrt stoletja po smrti zvezdnice Aaliyah bodo v spomin na pokojno pevko pripravili velik glasbeni poklon. Na festivalu Essence v ameriškem New Orleansu bodo ob 25-letnici tragedije nastopili številni glasbeniki, na čelu z njeno dolgoletno prijateljico in ikono hiphop glasbe Missy Elliott.

25 let po tragični smrti ene izmed najsvetlejših vzhajajočih glasbenih zvezd konca 90. let bodo v ameriškem New Orleansu v njen spomin pripravili velik glasbeni poklon. Za nastop v čast Aaliyah bo poskrbela Missy Elliott, ki je pevko večkrat opisala kot 'mlajšo sestro'. Organizatorji so posebej poudarili, da dogodek nastaja z ljubeznijo, podporo in blagoslovom njene mame Diane Haughton in brata Rashada. "Preplavljen sem s hvaležnostjo organizatorjem, izvajalcem in neponovljivi Missy Elliott, ker bodo s tem poklonom počastili življenje, umetnost in zapuščino moje sestre," je ob napovedi festivala dejal ganjeni Rashad.

Aaliyah, ki je leta 2001 z 22 leti umrla v letalski nesreči na Bahamih, ima posebno mesto v zgodovini festivala. Nastopila je namreč že na prvi izvedbi Essence Festa leta 1995, ko je bila stara rosnih 16 let in je šele začenjala svojo glasbeno pot. Letošnji poklon tako ni le obeležitev njene zapuščine, temveč tudi simbolična vrnitev umetnice na oder, kjer se je začelo eno najpomembnejših poglavij njene kariere.

Missy Elliott
Missy Elliott
FOTO: Reuters

Missy Elliott je bila ena ključnih ustvarjalk Aaliyahine glasbene podobe. Skupaj s producentom Timbalandom so soustvarili uspešnice, kot so One in a Million, Hot Like Fire in Best Friends. Njuno sodelovanje velja za eno najpomembnejših ustvarjalnih partnerstev v zgodovini sodobne R&B glasbe.

Razlagalnik

Festival Essence, znan tudi kot Essence Music Festival, je letni dogodek v New Orleansu, ki se je začel leta 1995. Ustanovljen je bil ob 25-letnici revije Essence, ki je namenjena predvsem afroameriškim ženskam. Festival je postal eden najpomembnejših dogodkov za promocijo afroameriške kulture, glasbe in umetnosti, saj na njem nastopajo največja imena R&B, hip hop in soul glasbe.

Timbaland je eden najvplivnejših glasbenih producentov v zgodovini sodobnega R&B-ja in hip hopa. V 90-ih letih je s svojim inovativnim pristopom k produkciji, ki je vključeval nenavadne ritmične vzorce, uporabo futurističnih zvokov in sinkopirane beate, popolnoma spremenil zvok popularne glasbe. Njegovo sodelovanje z Aaliyah in Missy Elliott je postavilo nove standarde v produkciji, ki so vplivali na celotno generacijo glasbenikov.

R&B (kratica za rhythm and blues) je glasbena zvrst, ki se je razvila v ZDA v 40-ih letih prejšnjega stoletja. Sodobni R&B, ki se je razvil v 80-ih in 90-ih letih, združuje elemente soula, funka, popa in hip hopa. Zanj so značilni prefinjeni vokalni slogi, poudarek na ritmični podlagi in pogosto čustvena besedila, kar je Aaliyah v svojem času popeljala na novo raven umetniškega izražanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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