Ob 25-letnici tragične smrti Aaliyah pripravljajo velik glasbeni poklon

25 let po tragični smrti ene izmed najsvetlejših vzhajajočih glasbenih zvezd konca 90. let bodo v ameriškem New Orleansu v njen spomin pripravili velik glasbeni poklon. Za nastop v čast Aaliyah bo poskrbela Missy Elliott, ki je pevko večkrat opisala kot 'mlajšo sestro'. Organizatorji so posebej poudarili, da dogodek nastaja z ljubeznijo, podporo in blagoslovom njene mame Diane Haughton in brata Rashada. "Preplavljen sem s hvaležnostjo organizatorjem, izvajalcem in neponovljivi Missy Elliott, ker bodo s tem poklonom počastili življenje, umetnost in zapuščino moje sestre," je ob napovedi festivala dejal ganjeni Rashad.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Aaliyah je bila vzhajajoča zvezda konca 90ih let Profimedia

Aaliyah je bila vzhajajoča zvezda konca 90ih let Profimedia

Aaliyah je bila vzhajajoča zvezda konca 90ih let Profimedia

Aaliyah je bila vzhajajoča zvezda konca 90ih let Profimedia

Aaliyah je bila vzhajajoča zvezda konca 90ih let Profimedia

Aaliyah je bila vzhajajoča zvezda konca 90ih let Profimedia











Aaliyah, ki je leta 2001 z 22 leti umrla v letalski nesreči na Bahamih, ima posebno mesto v zgodovini festivala. Nastopila je namreč že na prvi izvedbi Essence Festa leta 1995, ko je bila stara rosnih 16 let in je šele začenjala svojo glasbeno pot. Letošnji poklon tako ni le obeležitev njene zapuščine, temveč tudi simbolična vrnitev umetnice na oder, kjer se je začelo eno najpomembnejših poglavij njene kariere.

Missy Elliott FOTO: Reuters

Missy Elliott je bila ena ključnih ustvarjalk Aaliyahine glasbene podobe. Skupaj s producentom Timbalandom so soustvarili uspešnice, kot so One in a Million, Hot Like Fire in Best Friends. Njuno sodelovanje velja za eno najpomembnejših ustvarjalnih partnerstev v zgodovini sodobne R&B glasbe.